تطلب شركة Philips من موفّري الخدمات لديها توفير مستوى مناسب لحماية بياناتك الشخصية ويجب أن يكون مماثلاً للمستوى الذي نقدّمه. ونحن نلزم موفّري الخدمات لدينا بمعالجة بياناتك الشخصية بما يتوافق مع إرشاداتنا وللأهداف المذكورة أعلاه فحسب، بهدف إمكانية الوصول إلى أقل كمية من البيانات الضرورية ليتمكّنوا من توفير خدمة محددة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.



جهات خارجية أخرى



قد تعمل Philips كذلك مع جهات خارجية تعالج معلوماتك أو بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. يُرجى قراءة إشعارات الخصوصية الخاصة بهذه الجهات بعناية لمعرفة ممارسات الخصوصية التي تتّبعها، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي تجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.



إذا قامت Philips بمشاركة معلومات أو بيانات شخصية مع جهة خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستحرص Philips على إبلاغك و/أو الحصول على موافقتك بما يتوافق مع القوانين المطبّقة قبل مشاركة بياناتك الشخصية.



تبيع أحيانًا Philips شركة أو جزءًا من شركة معينة إلى شركة أخرى. وقد تشمل عملية نقل الملكية نقل بياناتك الشخصية، التي تتعلق مباشرةً بتلك الشركة، إلى الشركة الشارية. إن كل حقوقنا وواجباتنا بموجب إشعار الخصوصية قابلة للإحالة من قبل شركة Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا والمرتبطة بعملية دمج، أو شراء أو إعادة هيكلة، أو بيع أصول، أو عن طريق تشغيل القانون، أو خلافه، وقد ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا أو الكيانات اللاحقة أو إلى المالك الجديد.



يجوز لنا مشاركة بياناتك مع السلطات العامة والحكومية عندما يقتضي القانون ذلك، أو عند الضرورة لحماية حقوقنا.



نقل خارج الحدود



يجوز تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي بلد نمتلك فيه منشآت أو نتعامل فيه مع موفّري الخدمات. باستخدام الخدمات، تقرّين بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى بلدان خارج البلد الذي تقيمين فيه وقد تكون قوانين حماية البيانات المطبقة في هذه البلدان مختلفة عن تلك السارية في بلدك. في بعض الحالات، من الممكن أن تكون المحاكم، أو وكالات تطبيق القانون أو الوكالات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى مخوّلة للوصول إلى بياناتك الشخصية.



إذا كنت تقيمين في أحد بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو إلى موفّري الخدمات في بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والتي تعترف بها المفوّضية الأوروبية على أنها توفّر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تتوفر القائمة الكاملة بأسماء هذه البلدان هنا).



لنقل بياناتك من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلدان تُعدّ غير مناسبة وفقًا للمفوضية الأوروبية، مثل الولايات المتحدة، وضعنا تدابير مناسبة، مثل قوانين الشركة الملزمة الخاصة ببيانات العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال و/أو بنود تعاقدية قياسية تعتمدها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه التدابير من خلال اتباع الرابط أعلاه أو عبر التواصل معنا هنا.



ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟



سنحتفظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة الضرورية أو المسموح بها مع الأخذ في عين الاعتبار الغرض (الأغراض) الذي تم جمع البيانات من أجله. أما المعايير التي نتّبعها لتحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات فتتضمّن: (1) مدة استخدامك التطبيق والخدمات؛ (2) أو ما إذا كان ثمة التزام قانوني نخضع له؛ (3) أو ما إذا كان الاحتفاظ بالبيانات مستحسنًا في ضوء وضعنا القانوني (مثلاً في ما يتعلق بالقوانين المطبّقة والمتعلقة بالقيود أو الدعاوى أو التحقيقات التنظيمية).



اختياراتك وحقوقك



إذا أردت تقديم طلب للوصول إلى البيانات الشخصية التي سبق أن قدّمتها لنا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها، أو إذا أردت تقديم طلب لتلقي نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (بالقدر الذي يسمح به القانون المطبّق عند منحك هذا الحق لنقل البيانات)، فيمكنك التواصل معنا هنا. وسنردّ على طلبك بما يتوافق مع القانون المطبّق.



يُرجى التوضيح في طلبك البيانات الشخصية التي تودّين الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. ولحمايتك، قد لا ننفّذ سوى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات خاصة بحساب آخر، والتي تستخدمينها لإرسال طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التأكد من هويتك قبل تنفيذ طلبك. وسنحاول الامتثال لطلبك في أسرع وقت ممكن.



في حين أننا نعالج بياناتك لتقديم خدماتنا بناءً على شروطنا، قد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نعالج بياناتك. في الحالات التي نعتمد فيها على مصالحنا المشروعة، نضمن عدم انتهاك المعالجة حقوقك المتعلقة بالخصوصية ومصالحك. في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك، يجوز لك سحبها في أي وقت من دون أن يؤثر ذلك في شرعية المعالجة قبل سحب الموافقة.



إذا استخدمت (بعض) خياراتك وحقوقك، فقد لا تتمكّنين من استخدام خدماتنا، بالكامل أو جزئيًا، بعد ذلك.



نحمي بياناتك الشخصية



من واجبنا حماية البيانات التي تعهدين بها إلى شركة Philips من التعديل أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها بطريقة عرضية أو غير مصرّح بها، ونحن نأخذ هذا الواجب على محمل الجد. تستخدم Philips مجموعة من تقنيات الأمان والتدابير التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض، نطبّق إجراءات التحكم بالوصول ونستخدم جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة من بين غيرها من الإجراءات.



معلومات خاصة للآباء



في حين أن الخدمات ليست مخصصة للأطفال، بحسب ما هو محدد بموجب القانون المطبّق، إلا أن سياسة Philips تفرض الامتثال للقانون عندما يتطلب الحصول على إذن الأهل أو الوصي قبل جمع بيانات شخصية عن الأطفال أو استخدامها أو الإفصاح عنها. ونحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية لدى الأطفال ونشجّع الأهل والأوصياء بشدة على الاضطلاع بدور فعال في ما يتعلّق بأنشطة أطفالهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.



إذا علم أحد الوالدَين أو الوصي بأن طفله زوّدنا ببياناته الشخصية من دون موافقته، فيُرجى التواصل معنا هنا. وإذا علمنا بأن طفلاً قد زوّدنا ببيانات شخصية، فسنعمد إلى حذف هذه البيانات من ملفاتنا.



تغييرات على إشعار الخصوصية هذا



قد تتغيّر الخدمات التي نقدّمها من وقت إلى آخر من دون إشعار مسبق. لذلك، نحتفظ بحق تعديل إشعار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت إلى آخر. عندما نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا، سنقوم بتحديث التاريخ المذكور في بداية إشعار الخصوصية هذا أيضًا. نشجّعك على مراجعة آخر إصدار لإشعار الخصوصية هذا بشكل منتظم.



يصبح إشعار الخصوصية الجديد ساري المفعول لدى نشره على الفور. إذا كنت لا توافقين على الإشعار المنقّح، فيتعيّن عليك تعديل تفضيلاتك أو التفكير بالتوقف عن استخدام خدماتنا. إذا استمريت بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها بعد دخول هذه التغييرات حيّز التنفيذ، فهذا يعني أنك تقرّين بأنك على علم بالتحديثات التي تمت في إشعار الخصوصية.



تواصل معنا



إذا كانت لديك أي أسئلة حول إشعار الخصوصية هذا أو حول طريقة استخدام Philips بياناتك الشخصية، فيمكنك التواصل معنا (بما في ذلك، مسؤول حماية البيانات لدينا و/أو وكيلنا) هنا. في المقابل، يحق لك تقديم شكوى لدى السلطات الرقابية المختصة في بلدك أو منطقتك



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

آيندهوفن، هولندا

