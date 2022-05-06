جهاز المطبخ

يتوفر تطبيق NutriU للأجهزة التي تعمل بنظامَي التشغيل Android وiOS في البلدان التالية: أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، المجر، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فيتنام.

