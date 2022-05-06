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Pretzel HR7962_01

جهاز المطبخ من Philips

تحضير مخبوزات مثالية من المرة الأولى

Pretzel KSMXX/XX

جهاز المطبخ من Philips، لتحضير عجينة مثالية في بضع دقائق

HR7962/01

تتيح لك تقنية ProKnead تحضير عجينة مثالية في 3 دقائق* فقط، حتى للمبتدئين

تطبيق NutriU للحصول على إرشادات مفصلة حول الوصفات خطوة بخطوة مخصصة وفق جهاز المطبخ الخاص بك، للحصول على نتائج مثالية مضمونة

مؤقّت LED ذكي لمساعدتك في تتبع تحضير المخبوزات وإيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا

إضاءة الوعاء تلقائيًا لرؤية المكونات داخل الوعاء أثناء الخلط

* تم الاختبار باستخدام 300 غ من الدقيق المتعدد الاستعمالات، و14 غ من الزبدة (درجة حرارة الغرفة)، و5 غ من الخميرة الفورية، و160 مل من المياه (37 درجة فهرنهايت) وتم العجن لمدة 3 دقائق على السرعة 3.

كل ما تحتاج إليه لطهو المخبوزات بطريقة مثالية


سواء أكنت مبتدئًا في رحلة الخبز أو كنت ترغب في الانتقال بمهاراتك إلى المستوى التالي، ستساعدك مجموعة أجهزة المطبخ من Philips من السلسلة 7000 المزودة بتقنية ProKnead في تحضير أفضل أنواع المخبوزات من أول تجربة لك.

من الخبز وقوالب الحلوى إلى البيتزا وغيرها، استخدم جهاز المطبخ مع تطبيق NutriU للحصول على مخبوزات محضرة كالمحترفين.

دع جهاز المطبخ من Philips يقوم بالعمل الشاق عنك، حيث يستخدم المزيد من الطاقة بجهد أقل، مما يوفر لك الوقت والطاقة.

كل ما تحتاج إليه لطهو المخبوزات بطريقة مثالية

عجينة مثالية مع تقنية ProKnead

شاهد كيف يُحدث جهاز المطبخ من Philips فرقًا واضحًا.

تحاكي تقنية ProKnead حركة العجن باليد. إذ تضغط على العجين وتمدّه في الوقت نفسه، ما يسمح بالنمو الطبيعي للغلوتين الذي يُعد ضروريًا لضمان جودة العجين. في غضون 3 دقائق فقط، يتم خلط كل المكونات معًا للحصول على عجين ناعم ومرن بشكل مثالي.

تقنية ProKnead
تطبيق NutriU

تطبيق NutriU
للحصول على إرشادات بشأن الوصفات خطوة بخطوة


انتهت أيام تخمين الإعدادات التي توفر أفضل النتائج: استخدم تطبيق NutriU مع جهاز المطبخ من Philips.

ما عليك سوى اختيار وصفة طعام وسيرشدك التطبيق من البداية إلى النهاية للحصول على أفضل المخبوزات بشكل مضمون.

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مؤقّت ذكي بشاشة LED

مؤقّت LED ذكي


لمساعدتك في تتبع تحضير المخبوزات بدقة وتجنب الخلط الزائد أو الناقص للمكونات. يتوقف المؤقت الذكي بشاشة LED تلقائيًا عن العمل في نهاية الوقت المعين مما يسمح لك بالتركيز على الخطوات الأخرى مع التحكم الكامل بالنتائج المطلوبة.

إضاءة الوعاء تلقائيًا

إضاءة الوعاء تلقائيًا


تتيح لك إضاءة الوعاء تلقائيًا رؤية المكونات التي تتجمع داخل الوعاء أثناء عملية الخلط لمساعدتك في الحصول على القوام واللون المطلوبين.

جهاز المطبخ Pretzel من Philips ،‏HR7962_01

المزيد حول جهاز المطبخ من Philips

 

  • 8 إعدادات سرعة لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة
  • حاجب الطرطشة للخلط والنقل بدون فوضى
  • محرك قوي (1000 واط)، للحصول على نتائج عجن رائعة حتى مع أصعب أنواع العجين
  • خلط مثالي لالتقاط المخلفات بشكل دقيق على طول السطح الداخلي للوعاء لضمان الخلط الشامل.

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جهاز المطبخ Pretzel مع خفاقة العجين
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جهاز المطبخ Pretzel مع أداة الخفق المسطحة
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جهاز المطبخ Pretzel مع الخفاقة
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شاهد جهاز المطبخ من Philips أثناء استخدامه

صورة مصغّرة لفيديو حول جهاز المطبخ Pretzel من Philips، فيديو عن المنتج

من الحلو إلى المالح، استخدم الملحقات المختلفة المتضمنة في جهاز المطبخ لصنع الفوكاسيا والفطائر والتيراميسو والمزيد.

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محتويات العلبة

إن جهاز المطبخ من Philips، ‏HR7962/01، هو كل ما تحتاج إليه لتحضير عجينة مثالية في 3 دقائق* فقط. يأتي هذا المنتج مع وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 5,5 لترات، وحاجب طرطشة، وأداة خفق مسطحة، وخفاقة عجين، وخفاقة.
*تم الاختبار باستخدام 300 غ من الطحين المتعدد الاستعمالات، و14 غ من الزبدة (درجة حرارة الغرفة)، و5 غ من الخميرة الفورية، و160 مل من المياه (37 درجة فهرنهايت) وتم العجن لمدة 3 دقائق على السرعة 3.

أجهزة المطبخ من Philips، وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ

وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 5,5 لترات

جهاز المطبخ من Philips، حاجب الطرطشة

حاجب الطرطشة

جهاز المطبخ من Philips، خفاقة العجين

خفاقة العجين

جهاز المطبخ من Philips، أداة الخفق المسطحة

آلة خفق مسطحة

جهاز المطبخ من Philips، الخافاقة

خلط

اللأسئلة الأكثر تداولاً

ما هي أبعاد جهاز المطبخ؟

يزن الجهاز 6,72 كجم ويبلغ قياسه 176 × 360 × 345 مم (الطول×العرض×الارتفاع). يبلغ طول سلك الطاقة مترًا واحدًا.

لماذا يُعد استخدام جهاز المطبخ أفضل من العجن التقليدي؟

يأتي جهاز المطبخ من Philips مزودًا بتقنية ProKnead التي تحاكي حركة اليد من خلال الضغط والتمديد في الوقت نفسه، ما ينتج عنه عجين مثالي. قوة أكبر، عجن أفضل.

هل يمكن غسل الملحقات والوعاء في الجلاية؟

يمكن غسل كل الملحقات والوعاء في الجلاية. يمكن مسح الهيكل الرئيسي لجهاز المطبخ بقطعة قماش فقط.

هل يتوفر تطبيق NutriU لنظامَي التشغيل IOS وAndroid؟

يتوفر تطبيق NutriU للأجهزة التي تعمل بنظامَي التشغيل Android وiOS في البلدان التالية: أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، المجر، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فيتنام.

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سلسلة 7000

جهاز المطبخ

سلسلة 7000

جهاز المطبخ مع ملحقات

جهاز المطبخ

HR7962/01

جهاز المطبخ مع ملحقات

HR7962/21

سعة الوعاء

5.5 لتر

5.5 لتر

الطاقة

1000 واط

1000 واط

عدد إعدادات السرعة

8

8

مادة الوعاء

فولاذ مقاوم للصدأ

فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات العامة

إضاءة وعاء تلقائية
شاشة عرض رقمية
تقنية ProKnead

إضاءة وعاء تلقائية
شاشة عرض رقمية
تقنية ProKnead

الإكسسوارات المضمنة

خفاقة عجين

مضرب

خلّاط

دورق خلاط زجاجي

مفرمة لحوم

خفاقة عجين

مضرب

خلّاط
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