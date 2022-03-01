إكتشف المزيد حول خلاط Flip&Juice™ من Philips
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اكتشف المجموعة المتنوعة من المذاق والقوام التي يمكنك تحضيرها باستخدام خلاط Flip&Juice™ من Philips
كيفية صنع العصائر مع تقنية Flip&Juice™
كيفية التنظيف بفضل وظيفة التنظيف السريع
اكتشف أكثر من 200 فكرة مغذية وإرشادات حول كيفية تحضير المشروبات والوجبات والوجبات الخفيفة المفضلة لديك مع تطبيق NutriU
أفكار ملهمة للوصفات بناءً على سلوكك وتفضيلاتك
بدائل صحية لأطباقك المفضلة
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