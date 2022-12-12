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LED تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

تم إيقافه

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LEDتلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

39PHS6707/12

LED تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

تم إيقافه

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The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

البرامج وبرامج التشغيل

تاريخ البرامج الثابتة

  • الإصدار: 101.001.198.106
  • PDF ملف, 105 kB
  • 12 December 2022

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

  • الإصدار: 1.0
  • TXT ملف, 19 kB
  • 15 August 2019

الدلائل والمستندات

دليل البدء السريع

  • PDF ملف, 1.2 MB
  • 1 March 2023

ورقة معلومات المنتج - English (US)

  • PDF ملف, 421.5 kB
  • 9 March 2023

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