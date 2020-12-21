هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
64.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,372 x 0,372 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1300:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
9
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
IPS
نظام التشغيل
Android 8.0
صورة سريرية
إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DVI - D (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
USB 2.0 (عدد 2)
VGA (D-Sub تناظري) (عدد 1)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
تحكم خارجي
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 15 × 15
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
بدء التشغيل
تأخير التشغيل
حالة التشغيل
التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
نافذة بدء التشغيل
تمكين / تعطيل شعار Philips
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
155
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
210 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1920 × 1080، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
3840 × 2160، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
480 بوصة، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1462,3
ملليمترًا
وزن المنتج
27,80
كلغ
تعيين الارتفاع
837,3
ملليمترًا
تعيين العمق
68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
57,57
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
32.96
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
2,71 (عند التركيب على الحائط)، 3,54 (على المقبض)
بوصة