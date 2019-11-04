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65OLED804/56
4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة.
تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
HDR 10+/ WCG 99%
محرك P5 Pro Perfect Picture
ارتقِ بالتجربة البصرية إلى مستوى جديد بفضل محرك P5 Pro Perfect Picture من Philips مع معالج جودة الصور من الجيل الجديد كليًا. شاهد المحتويات على أجهزة تلفزيون OLED التي نقدّمها بأدق تدرجات اللون الأسود، وبألوان زاهية، وبألوان البشرة الطبيعية الأكثر واقعية، وبحركة سلسة إلى حد مذهل. أصبح بإمكانك الآن رؤية أدق التفاصيل مع تأثير عمق أكبر، وأداء صور واضح وأدق في الوقت نفسه. ينقلك تلفزيون OLED من Philips الذي نقدّمه إلى عصر جديد من الواقعية في جودة الصور.
بفضل تلفزيون Philips مزوّد بميزة HDR10+، تصبح جودة الصور غامرة وأكثر واقعية بعد. فتمكّن بيانات التعريف الديناميكية التلفزيون من ضبط مستويات السطوع من إطار إلى آخر. ستبدو الألوان حقيقية، بدءًا من صور السماء المشمسة ووصولاً إلى المعابد المضاءة بالشموع، مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية وتوفير مستوى تباين مثالي.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.