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تم إيقافه

6700 series4K UHD‏، LED‏، Smart TV

70PUT6774/56

4K UHD‏، LED‏، Smart TV

استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6700 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.

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مع Pixel Precise Ultra HD

4K UHD‏، LED‏، Smart TV

  • 178 سم (70 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • رباعي النواة

  • DVB-T/T2

خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.

4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  2. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  3. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  4. يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.