ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
8LR932P5B/59
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية طاقة أكثر من أي وقت مضى. حافظ على تشغيلها لمدة أطول مع البطاريات القلوية.
5 وحدات
بطارية قلويّة
في مجال التصنيع، يتم استخدام تقنية مثالية لضمان أداء موثوق به ويدوم طويلاً.
مثالية لأجهزة التحكّم عن بُعد للسيارات، وأنظمة الدخول بدون مفتاح، ومعدّات الصور وغيرها من الأجهزة الإلكترونية
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.