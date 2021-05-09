المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

Minicellsالبطارية

8LR932P5B/59

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية طاقة أكثر من أي وقت مضى. حافظ على تشغيلها لمدة أطول مع البطاريات القلوية.

عرض جميع المزايا

لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

  • 5 وحدات

  • بطارية قلويّة

أداء موثوق به يدوم طويلاً

في مجال التصنيع، يتم استخدام تقنية مثالية لضمان أداء موثوق به ويدوم طويلاً.

مثالية لأجهزة التحكّم عن بُعد للسيارات، وأنظمة الدخول بدون مفتاح

مثالية لأجهزة التحكّم عن بُعد للسيارات، وأنظمة الدخول بدون مفتاح، ومعدّات الصور وغيرها من الأجهزة الإلكترونية

استخدم شريك الخدمات اللوجستية Green Eletron للتخلص من البطارية

استخدم شريك الخدمات اللوجستية Green Eletron للتخلص من البطارية

للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.

المواصفات التقنية

إخلاء المسؤولية

  1. للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.