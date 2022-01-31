تقضي الأشعة فوق البنفسجية وتقنية LED على 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة**

نظرًا إلى عدم وجود الكلور، تميل الجراثيم إلى النمو في المياه الراقدة داخل القارورة أو خزان المياه الباردة. لذلك، قمنا بتزويد خزان المياه الباردة بتقنية الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED المتطورة للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا**. يتم تنشيط الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED لمدة ساعة واحدة بعد توصيل الموزّع بمصدر الطاقة، وهو يعمل لمدة ساعة واحدة كل ساعتين للحرص على أن تكون المياه نظيفة.