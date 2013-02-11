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  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة للاستخدام الرطب والجاف

    AT610/14

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    بات بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. إذ يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا استخدام الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة للاستخدام الرطب والجاف

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    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    • رأس الحلاقة CloseCut
    • للاستخدام الرطب والجاف
    Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

    Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

    يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. هكذا يمكنك استخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك من أجل حماية قصوى لبشرتك. يمكنك طبعًا استخدامها للحلاقة الجافة إن كان هذا يناسبك أكثر. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية بهدف تنظيف آلة الحلاقة بسهولة.

    تنزلق شفرات CloseCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

    تنزلق شفرات CloseCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

    إن شفرات CloseCut مزودة بحواف مستديرة تنزلق بنعومة على بشرتك، لتحصل دائمًا على حلاقة دقيقة ومريحة في الوقت عينه.

    أداء متوافق للشفرات لأكثر من سنتين.

    أداء متوافق للشفرات لأكثر من سنتين.

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

    يوفر لك شحن البطارية لـ 10 ساعات قوة للاستخدام بدون أسلاك لأكثر من 30 دقيقة.

    يوفر لك شحن البطارية لـ 10 ساعات قوة للاستخدام بدون أسلاك لأكثر من 30 دقيقة.

    بدون أسلاك لراحة قصوى. تمنحك 30 دقيقة وأكثر من الطاقة اللاسلكية. يتم شحنها بالكامل في 10 ساعات.

    مقبض فريد ومريح لدقة إضافية وتحكم كامل.

    مقبض فريد ومريح لدقة إضافية وتحكم كامل.

    يتضمّن المقبض الخاص بأداة الحلاقة مسكة مريحة مع طبقة مقاومة للانزلاق، مما يضمن تحكمًا دقيقًا ويوفر دقة حلاقة فائقة.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائية عالمية وشفرات قابلة للاستبدال.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائية عالمية وشفرات قابلة للاستبدال.

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      طاقة الاستعداد
      < 0.25  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      2.0  واط

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      من البلاستيك العادي
      اللون
      اللون الأسود والأبيض الرمادي
      المقبض
      مقبض مريح سهل الاستخدام

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان لمدة سنتين
      رؤوس بديلة
      استبدله كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      نظام شفرة CloseCut
      SkinComfort
      ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      مقاومة للماء كلياً
      شاشة العرض
      1 مؤشر LED
      رطب وجاف
      نعم
      العملية
      • بطارية قابلة لإعادة الشحن
      • استخدام بدون أسلاك
      وقت الحلاقة
      30 دقيقة وأكثر، ما يصل إلى 10 عمليات حلاقة
      وقت الشحن
      10 ساعات
      تشير الشاشة إلى
      • بطارية منخفضة
      • جاري الشحن

    Badge-D2C

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