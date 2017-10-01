مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.