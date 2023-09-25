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  • عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    Bodygroom Series 5000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

    BG5021/15

    عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر وذلك من دون المساومة على راحة البشرة.، حتى على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. استخدم آلة حلاقة اللطيفة على البشرة مع تقنية اتباع المنحنيات 2D مع أو قم بالتشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 2 أو 3 أو 5 مم.

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    Bodygroom Series 5000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

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    مراجعة كل الحلاقة

    عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تقنية اتباع المنحنيات 2D مع حماية البشرة

    • 3 أمشاط قابلة للتثبيت (بدقة 2-3-5 مم)
    • آلة حلاقة 2D مع نظام اتباع المنحنيات
    • 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي مقابل الشحن لساعة واحدة
    • ملحق للوصول إلى الظهر
    • ضمان لمدة تصل إلى 2 سنوات
    عناية لكامل الجسم في منتج واحد

    عناية لكامل الجسم في منتج واحد

    بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.

    تشذيب المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ملحق الظهر

    تشذيب المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ملحق الظهر

    أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.

    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.

    آلة تشذيب ومشط ثنائيا الاتجاهات لتشذيب بكل اتجاه

    آلة تشذيب ومشط ثنائيا الاتجاهات لتشذيب بكل اتجاه

    يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 2 مم و3 مم و5 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة.

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    لقد صممنا كل منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلاً. فهي تمتلك ضمانًا عالميًا قياسيًا لمدة عامين، بما في ذلك خيار التمديد حتى 5 سنوات* من دون الحاجة إلى التزييت إطلاقًا.

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي وشحن سريع لمدة ساعة واحدة

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي وشحن سريع لمدة ساعة واحدة

    بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة. مع حل الشحن السريع، يمكنك استخدام الجهاز مرة أخرى بعد شحن لمدة 5 دقائق.

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      3 أمشاط للجسم (2 و3 و5 مم)
      ملحق المقبض المخصص للظهر
      نعم

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5 واط
      فولطية الإدخال
      5 فولت

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      عنصر الحلاقة
      رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
      راحة البشرة
      • نظام حماية البشرة
      • راحة في المناطق الحساسة
      إعدادات الطول
      3 إعدادات طول مثبّتة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام لاسلكي

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    • يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة عامين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
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