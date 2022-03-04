BHA305/03
تسريح الشعر بسهولة مع العناية الأيونية
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler 3000 من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير عناية ولمعان إضافيين. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.
جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.
يضمن إعداد "العناية" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.
استمتعي بإعدادات الحرارة الثلاثة وإعدادَي السرعة المدمجة والتي ستعطيك النتيجة النهائية المثالية. يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة منخفض وعالٍ مع 3 إعدادات حرارة ملائمة وهي بارد ومتوسط وعالٍ. تضمن الإعدادات المرنة تدفق هواء قوي مع درجة حرارة متوسطة لتسريح دقيق ومخصص.
تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.
تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.
استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
تتميّز الشعيرات بطلاء من السيراميك مع طبقة من الكيراتين لتنزلق بسلاسة على شعرك ولتوفّر لك مظهرًا لامعًا ومالسًا بطريقة طبيعية.
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الطاقة
المواصفات الفنية
الخدمة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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