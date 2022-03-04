مصطلحات البحث

AR
EN
  • تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    3000 Series مسرّح الشعر بالهواء

    BHA310/03

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler 3000 من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.

    إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مسرّح الشعر بالهواء

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة تجعيد الشعر

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    • 4 ملحقات
    • عناية أيونية
    • سيراميك مع زيت الأركان
    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.

    فُرشاة مع زيت الأركان

    فُرشاة مع زيت الأركان

    يستخدم جهاز التمليس فرشاتَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة تمشيط ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.

    إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

    إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

    يضمن إعداد "العناية" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

    فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

    باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتموجات وتسريحات سلسة
      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
      لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة تمليس مسطحة
      لمظهر أملس طبيعي

    • الطاقة

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      800 واط

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      عدد إعدادات الحرارة
      3 إعدادات للحرارة وإعدادان للسرعة

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      إعداد حرارة للعناية بشعرك
      نعم
      تقنية أيونية
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.