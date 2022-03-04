مصطلحات البحث

AR
EN
  • تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    5000 Series مسرّح الشعر بالهواء

    BHA530/03

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Air Styler 5000 من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية.

    إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series مسرّح الشعر بالهواء

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة تجعيد الشعر

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    • 5 ملحقات تسريح
    • توزيع حرارة متساو
    • أيونات أكثر بـ 4 مرات*
    • سيراميك مع زيت الأركان
    5 أكسسوارات

    5 أكسسوارات

    يتميّز جهاز Air Styler هذا بـ 5 ملحقات لابتكار تسريحات مختلفة، بدءًا من الشعر المالس بشكل طبيعي ووصولاً إلى التموجات المحددة والكثافة عند الجذور.

    الحد من الحرارة الزائدة عبر تقنية توزيع الحرارة بالتساوي

    إن تقنية توزيع الحرارة بطريقة متساوية تزوّد شعرك بحماية قصوى من الإحماء المفرض، وبالتالي تساعد في الحفاظ عليه صحيًا ولامعًا.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    استمتعي بإعدادات الحرارة الثلاثة وإعدادَي السرعة المدمجة والتي ستعطيك النتيجة النهائية المثالية. يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة منخفض وعالٍ مع 3 إعدادات حرارة ملائمة وهي بارد ومتوسط وعالٍ. تضمن الإعدادات المرنة تدفق هواء قوي مع درجة حرارة متوسطة لتسريح دقيق ومخصص.

    إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

    يضمن إعداد "العناية" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

    لوحان من السيراميك مع زيت الأركان لانزلاق سلس

    يأتي جهاز التمليس مزوّدًا بلوحَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة انزلاق ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

    عناية أيونية أكبر بـ 4 أضعاف*

    يوفر لك مسرّح الشعر عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

    فرشاة تمليس مسطحة لشعر مالس بمظهر طبيعي

    صُممت فرشاة التمليس على شكل مجداف لمساعدتك في الحصول على شعر مالس بشكل طبيعي بتمريرة واحدة.

    مكثف حجم لإضافة مزيد من الحجم عند الجذور

    احصلي على كثافة شعر عند الجذور بفضل ملحق مكثف الحجم المصمم خصيصًا.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتموجات وتسريحات سلسة
      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
      لتموجات محددة
      فرشاة تمليس مسطحة
      لمظهر أملس طبيعي
      مكثف الحجم
      لزيادة الحجم عند الجذور

    • الطاقة

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      1000 واط

    • المواصفات الفنية

      عدد إعدادات الحرارة
      3 إعدادات للحرارة وإعدادان للسرعة

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      طول السلك
      2 م
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم

    • تقنيات العناية

      تقنية توزيع الحرارة بالتساوي (EHD)
      نعم
      إعداد حرارة للعناية بشعرك
      نعم
      تقنية أيونية بـ 4 أضعاف
      *

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • مقارنة بـ HP8656
    • * على الفرشاة المسطحة
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.