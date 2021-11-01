3 إعدادات للحرارة و3 إعدادات للمؤقت لمختلف أنواع الشعر

تساعدك الإعدادات الثلاثة لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية - 190 درجة مئوية - 210 درجات مئوية) والإعدادات الثلاثة للمؤقت (12 ثانية - 10 ثوانٍ - 8 ثوانٍ) في الحصول على نتائج رائعة، من التموجات العريضة إلى التموجات المشدودة على مختلف أنواع الشعر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام إعداد درجة الحرارة المرتفعة مع وقت التجعيد الإضافي للحصول على تموجات مشدودة، ما هو مثالي للشعر الأكثر كثافة. أما إعداد درجة الحرارة المنخفضة مع وقت التجعيد الأقل فيُعتبر مثاليًا للشعر الذي يتطلب حماية إضافية.