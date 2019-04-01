إعداد الحرارة ThermoProtect

يؤمّن إعداد ThermoProtect الحرارة المثالية لتجفيف الشعر مع تقديم حماية إضافية. فهو يجمع ما بين تدفّق الهواء والحرارة المثاليين، ما يسمح لك بتجفيف شعرك بسرعة بدون إحمائه بشكل مفرط، ويحافظ بالتالي على مستوى الرطوبة الطبيعي لشعرك، ليقدّم لك شعرًا لامعًا وصحيًا.