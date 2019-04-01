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  • عناية بشعرك غاية في السهولة عناية بشعرك غاية في السهولة عناية بشعرك غاية في السهولة

    EssentialCare مجفف شعر

    BHC010/13

    عناية بشعرك غاية في السهولة

    يتميز مجفف الشعر الجديد Essential Care من Philips بشكله الظريف وحجمه الصغير وقوته. وتتيح لك قوة 1200 واط تجفيف شعرك بلطف وسرعة. كذلك، صُممت إعدادات العناية المرنة لتلبية مختلف احتياجات التجفيف ولتوفير عناية إضافية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EssentialCare مجفف شعر

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    عناية بشعرك غاية في السهولة

    • قدرة 1200 واط
    • صغيرة الحجم
    تجفيف لطيف على الشعر بقوة 1200 واط لنتائج مذهلة

    تجفيف لطيف على الشعر بقوة 1200 واط لنتائج مذهلة

    يزوّد مجفف الشعر هذا قوة 1200 واط بأعلى مستوى من دفق الهواء، وبقوة تجفيف لطيفة لشعر جذاب كل يوم.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يؤمّن إعداد ThermoProtect الحرارة المثالية لتجفيف الشعر مع تقديم حماية إضافية. فهو يجمع ما بين تدفّق الهواء والحرارة المثاليين، ما يسمح لك بتجفيف شعرك بسرعة بدون إحمائه بشكل مفرط، ويحافظ بالتالي على مستوى الرطوبة الطبيعي لشعرك، ليقدّم لك شعرًا لامعًا وصحيًا.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

    يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!

    3 إعدادات تجفيف مرنة ومحددة مسبقًا لاحتياجات الشعر المختلفة

    3 إعدادات تجفيف مرنة ومحددة مسبقًا لاحتياجات الشعر المختلفة

    يقدّم لك مجفف الشعر الصغير الحجم هذا 3 إعدادات حرارة وسرعة محددة مسبقًا من أجل تجفيف شعرك على حرارة باردة أو تجفيفه بشكل خفيف ومراعٍ، أو تجفيفه سريعًا.

    مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

    مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

    يتميز مجفف الشعر هذا بمقبض قابل للطي. والنتيجة مجفف صغير الحجم ومدمج يمكن وضعه بسهولة في أصغر الأماكن، وبذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان تقريبًا.

    تصميم صغير الحجم لسهولة الاستخدام والحمل

    تصميم صغير الحجم لسهولة الاستخدام والحمل

    بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مجفف الشعر هذا بتصميم عصري وذكي يجمع ما بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام.

    إعداد تدفق الهواء السريع لتجفيف فعال ولطيف على الشعر

    إعداد تدفق الهواء السريع لتجفيف فعال ولطيف على الشعر

    يقدّم إعداد تدفق الهواء السريع (II) تدفّق هواء أقوى بحرارة أعلى. وعلى الرغم من حجمه الصغير، تسمح لك قوته التي تبلغ 1200 واط بتجفيف شعرك بطريقة فعّالة ولطيفة.

    مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع

    مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع

    مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملحقات
      فوهة

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.5  أمتار
      القدرة الكهربائية بالواط
      1200  واط
      فولتية
      220 فولت

    • الميزات

      مقبض قابل للطي
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم

    Badge-D2C

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