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  • تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    DryCare مجفف شعر احترافي

    BHD274/03

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط.

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    DryCare مجفف شعر احترافي

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    مراجعة كل مجففات الشعر

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    • محرك تيار متردد قوي
    • قوة تجفيف تبلغ 2200 واط
    • سرعة هواء مرتفعة تصل إلى 130 كم/الساعة*
    • كمية أيونات مضاعفة** لشعر لامع
    محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

    محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك تيار متردد عالي الأداء، تم تطويره للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 130 كم/الساعة* لنتائج سريعة وفعالة.

    قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

    قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

    يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجربة تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

    كمية أيونات مضاعفة** لشعر لامع وخالٍ من التجعد

    كمية أيونات مضاعفة** لشعر لامع وخالٍ من التجعد

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الساكنة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعد. ويتم توفير العناية الأيونية من مؤيّن متطور يطلق كمية أيونات مضاعفة** مقارنة بالمؤيّن القياسي، مما يسمح بالعناية بكل خصلة من الشعر من كل الزوايا.

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

    ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

    ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

    مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

    مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

    تقوم فتحة المركّز بحجم 9 مم بتركيز تدفق الهواء، لتسريحة دقيقة في مناطق محددة. إنه الملحق المثالي لتسريح شعرك أثناء تجفيفه.

    ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

    ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

    يقوم ناشِر الهواء المعزز للكثافة بنشر تدفق الهواء عبر الشعر، لتعزيز الكثافة وتخفيف التجعيدات أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، امسكي ناشِر الهواء بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور. ستقوم أسنان ناشِر الهواء الرفيعة وغير المالسة بتعزيز الكثافة وزيادة السماكة والتموجات والمساعدة في تحديد شكل التموجات.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      9 ملم

    • الملحقات

      الملحقات
      ناشر هواء

    • المواصفات الفنية

      الطاقة
      2200  واط
      طول سلك الطاقة
      2  أمتار
      الفولتية
      220  فولت
      التردد
      50-60  هرتز
      القدرة الكهربائية بالواط
      2200  واط
      المحرّك
      تيار متردد
      سرعة التجفيف
      لغاية 130 كم/الساعة*

    • الميزات

      النفحة الباردة
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      6

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      أيونات أكثر بمرتَين
      إعداد ThermoProtect
      نعم

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