BRE650/00
عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بمختلف مناطق جسمك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).
يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.
يوفر رأس الحلاقة حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم. ويأتي مزوّدًا بمشط تشذيب لمنطقة البيكيني.
يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.
بعمد رأس تمديد البشرة إلى شدّ البشرة أثناء إزالة الشعر.
تصميم حائز جوائز* لإزالة الشعر بسهولة تامة
يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.
مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها
تقوم فرشاة تقشير بشرة الجسم التي نقدّمها بإزالة خلايا البشرة الميتة وتساعد في منع نمو الشعر تحت الجلد. تتميّز الشعيرات الصغيرة بأنها غير مسببة للحساسية ويبلغ عددها 48200، لإزالة خلايا البشرة الميتة بطريقة لطيفة وفعالة في آن، كما تحفّز عملية تجديد سطح البشرة. ويعمل هذا الجهاز على تقشير بشرتك بفعالية أكثر من العلاج اليدوي وحده.
يوفر لك نظام تدليك الجسم الذي نقدّمه علاجًا للاسترخاء والاستمتاع ببشرة نضرة.
لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.
يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الميزات
سهولة الاستخدام
الأداء
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