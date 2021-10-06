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Lumea IPL Prestige

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

BRI940/00
1 جائزة
  • مصممة لك مع SenseIQ مصممة لك مع SenseIQ مصممة لك مع SenseIQ
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    Lumea IPL Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    BRI940/00
    1 جائزة

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع Lumea IPL Prestige. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع Lumea IPL Prestige. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع Lumea IPL Prestige. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع Lumea IPL Prestige. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة 6 أشهر*

      • مستشعر SmartSkin
      • ملحق ذكي واحد: للجسم
      • تطبيق Lumea IPL
      • استخدام سلكي
      حل للجسم مع ملحق ذكي واحد

      حل للجسم مع ملحق ذكي واحد

      يأتي الملحق المصمم خصيصًا مع تصميم منحني ملامسة البشرة بشكلٍ مثالي عند علاج مناطق كبيرة مثل الساقَين. يتم تشغيل برنامج مخصص عندما يكون الملحق متصلاً.

      حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

      حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

      يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

      تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

      تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

      طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

      علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

      علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

      كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.

      لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

      لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

      يتميز جهاز Lumea Prestige بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

      كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

      كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

      استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.

      مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

      مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

      تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية. الملحقات

        ملحق لعلاج الجسم
        • الشكل: متقوّس إلى الخارج
        • حجم النافذة: 4,1 سم2
        • علاج مخصص للجسم: الساقان والذراعان والمعدة

      • إعدادات قابلة للضبط والأمان

        فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
        لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات لطاقة الضوء
        مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
        نظام أمان مضمّن
        تجنب الوميض غير المقصود
        مستشعر لون البشرة
        لاكتشاف لون البشرة
        مستشعر SmartSkin
        The right setting on demand

      • وضع الاستخدام

        وضع التمرير والوميض
        للاستخدام السريع
        استخدام سلكي / لاسلكي
        استخدام سلكي
        وضع الضغط والوميض
        لعلاج المناطق الصغيرة

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        مصباح عالي الأداء
        تصميم يدوم طويلاً، 450000 ومضة، ما يعادل 39 سنة من عمر المصباح**

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

      • العناصر المضمنة

        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم
        التخزين
        حقيبة تجميل صغيرة
        المحوّل
        19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

      • وقت الاستخدام

        الإبطَين
        2,5 دقائق
        خط البيكيني
        دقيقتان
        المنطقة السفلية من الساقَين
        8,5 دقائق

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          الجوائز

          • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 جلسة علاج: 77% على الساقَين، 64% على منطقة البيكيني، 64% على منطقة تحت الإبطَين
          • * عند اتباع جدول جلسات العلاج. محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
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