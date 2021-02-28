العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز Series 8000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
- ملحق ذكي للجسم
- ملحق ذكي للوجه
- ملحق ذكي لمنطقة البيكيني
- ملحق ذكي لمنطقة الإبطَين
- تطبيق Lumea IPL
- حقيبة صغيرة
BRI947/60
مصممة لك مع SenseIQ
استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع سلسلة Lumea IPL 8000. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدئي بالمرحلة الأولية التي تتكون من 4 علاجات كل أسبوعين فقط، أي نصف عدد العلاجات مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. ثم قومي بإجراء تعديلات شهرية للحفاظ على النتائج.
يتميز جهاز Lumea 8000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.
استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.
تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. منطقة البيكيني والإبط: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.
طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.
يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.
تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).
المواصفات الفنية. الملحقات
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
المواصفات الفنية
الخدمة
العناصر المضمنة
وقت الاستخدام
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