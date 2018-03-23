BRI954/60
استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*
يشكّل جهاز Lumea Prestige من Philips أقوى جهاز بتقنية IPL نقدّمه على الإطلاق، وهو مصمم ليتناسب مع منحنيات جسمك وللاستمتاع بأسهل تجربة في المنزل. تتميّز الملحقات الذكية بشكل مقوّس وفريد لتتلاءم مع منحنيات جسمك بطريقة مثالية ولتعديل برامج العلاج بحسب كل منطقة من الجسم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثف. يقوم Philips Lumea بتطبيق نبضات الضوء الخفيفة على جذور الشعر، لوضع بصيلات الشعر في "مرحلة الراحة". بالتالي، تنخفض كمية الشعر في جسمك بشكل تدريجي. ويساعد تكرار جلسات العلاج في الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وناعمة كالحرير. إن جلسات العلاج لمنع نمو الشعر من جديد آمنة ولطيفة على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. تم اختبار Philips Lumea سريريًا وتم تطويره بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لعلاج سهل وفعال، من راحة منزلك.
أظهرت دراسات موضوعية انخفاضًا في نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد 3 جلسات علاج فقط**. يجب إجراء جلسات العلاج الأربع الأولى كل أسبوعين، وبعدها ستلاحظين النتائج المرجوّة. للحفاظ على هذه النتائج، قومي بإجراء جلسات متابعة كل 4 أسابيع. وبعد 8 جلسات متابعة فقط يمكنك الاستمتاع ببشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر.* لتكبير هذه الصورة، الرجاء النقر فوقها في معرض الصور المتوفر في أعلى هذه الصفحة.
تعمل أداة Lumea من Philips بكل فعالية وسهولة وأمان على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر والبشرة. فهي تعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود، وعلى لون البشرة التي تتراوح ما بين شديدة البياض إلى البني الداكن. وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى تقنية IPL، لا يمكن استخدام أداة Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأحمر. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا. ويعود ذلك إلى التباين العالي المطلوب بين الصباغ في الشعر والصباغ في لون البشرة.
يمكن تنزيل تطبيق Lumea مجانًا وهو يزوّدك بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية IPL. يتحوّل التطبيق إلى مدرّبك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ واستخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة علاج. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك علم بأي إشعار أو تذكير.
توفر آلة Lumea من Philips حلاً متكاملاً جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي خراطيش إعادة تعبئة أو جل.
يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.
تم تصميم الملحق بدقة مع نافذة صغيرة بحجم 2 سم2 لإزالة شعر الوجه بلطف وفعالية في آن، وهو يتميّز بشكل مسطّح أيضًا لاستخدامه بدقّة على الشفة العلوية، أو الذقن أو خط الفكّ. يأتي الملحق الذكي مزوّدًا بفلتر إضافي مضمّن، وعند إضافته إلى الجهاز يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا للاستخدام على الوجه. أظهرت نسبة 84% من النساء رضاءهنّ عن انخفاض نمو الشعر على الوجه***.
يتميّز الملحق الدقيق بحجم متوسط وتصميم مقوّس لتغطية دقيقة لمنطقة البيكيني وتحت الإبطَين، مع نافذة بحجم 3 سم2. عند إضافته إلى الجهاز، يتم تشغيل علاج مخصص لمناطق الجسم تلك.
يتميّز ملحق الجسم بأكبر نافذة معالجة نقدّمها على الإطلاق (4,1 سم2)، فهو مثالي لعلاج سريع لمناطق الجسم الكبيرة، مثل الساقَين، والذراعَين والمعدة. يتميّز بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات الجسم بدقة وملامسة البشرة بشكلٍ مثالي. وعند إضافة الملحق إلى الجهاز يتم تشغيل علاج مخصص ومناسب لمناطق الجسم تلك بشكل تلقائي. أظهرت نسبة 83% من النساء رضاءهنّ عن انخفاض نمو الشعر في الساقَين***.
يتميّز Lumea Prestige من Philips بـ 5 إعدادات للطاقة، ويسهّل عليك اختيار الإعداد المناسب بفضل مستشعر SmartSkin، الذي يشير إلى الإعداد المريح بالأكثر للنساء اللواتي يتمتّعن بلون بشرة مشابه للون بشرتك.
يمكن استخدام Lumea Prestige من Philips سلكيًا ولاسلكيًا. عند معالجة المناطق الكبيرة مثل الساقَين، ننصح باستخدام الجهاز بطريقة سلكية لعلاج أسرع من دون توقّف. أما عند معالجة المناطق الأصغر أو التي يصعب الوصول إليها، مثل الوجه، أو منطقة تحت الإبطَين أو البيكيني، فاستخدمي الجهاز بطريقة لاسلكية للاستمتاع بحرية كاملة للتحرّك.
المواصفات الفنية. الملحقات
مناطق الاستخدام
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
الطاقة
المواصفات الفنية
الخدمة
العناصر المضمنة
وقت الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.