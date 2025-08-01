BRL128/10
حلاقة لطيفة ونظيفة. حتى على المناطق الحساسة.
اكتشفي حلاقة لطيفة وسريعة ومريحة. تحلق الشعر حتى 0,2 مم. لأنك دائمة الإنشغال ولا تتسع حياتك لروتينات الحلاقة المعقدة، استمتعي بحلاقة سهلة تناسب جدولك اليومي وتمنح بشرتك راحة فائقة. منتج تم اختباره من قبل أطباء الجلد.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام الشفرات الثلاثة لحلاقة ناعمة ولطيفة، يمنع الجروح والخدوش. يتكون من رؤوس تشذيب مزدوجة الجوانب لتشذيب كل الشعر مسبقًا. رقائق حلاقة بفتحات ماسية الشكل مصممة لحلاقة الشعر المقصوص مسبقًا بتمريرة واحدة.
ودّعي الحروق والاحمرار بسبب الحلاقة - حصلت 80% من النساء على بشرة ناعمة وخالية من التهيج بعد الاستخدام.** تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.
تتناسب بسلاسة مع روتينك اليومي، سواء أكنتِ في الحمام أم أثناء التنقل. الخيار لكِ سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة.
مصممة لتناسب نمو الشعر. أحلقي في كلا الاتجاهين: لأعلى ولأسفل، وها قد أنهيتِ جلسة الحلاقة. لا أسلاك تُعيق حركتكِ وهي تصل إلى كل مكان بسهولة، من الإبطين إلى الساقين وحتى أصابع القدمين. استخدميها لمدة تصل إلى 80 دقيقة بشحنة واحدة. من دون توقف.
حيث تلتقي التكنولوجيا بالعناية - لبشرة ناعمة كالحرير. آلة مصممة للطف وللعناية بشكل خاص - لأنكِ تستحقين تجربة استثنائية.
أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%، وعلبة من الورق لا تحتوي على محول. منتج تشتريه مرة واحدة ويدوم لسنوات.***رقاقة حلاقة واحدة لعام كامل من الحلاقة السهلة للغاية.
