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  • بدون وبر، بدون متاعب. بدون وبر، بدون متاعب. بدون وبر، بدون متاعب.

    5000 Series جهاز إزالة شعر الوجه

    BRR464/00

    بدون وبر، بدون متاعب.

    يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على الوجه باستخدام الرأس المضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل.

    إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series جهاز إزالة شعر الوجه

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    بدون وبر، بدون متاعب.

    بشرة ناعمة أينما كنت

    • للشفة العليا والذقن والخدَين
    • مع مرآة وضوء LED
    ضمان لمدة سنتين

    ضمان لمدة سنتين

    ضمان لمدة سنتَين. جودة يضمنها 80 عامًا من خبرة Philips في إزالة الشعر.

    بشرة ناعمة جميلة

    تم تصميم ملحق الجمال هذا تحديدًا للنساء من أجل إزالة أرفع الشعيرات بلطف عن الشفة العليا والذقن والخدَين وخط الفك. يقص هذا الملحق الشعر بشكل دقيق جدًا بحيث يزيل الشعيرات الرفيعة والقاسية. وكما هو الحال مع طرق إزالة الشعر الأخرى، لا ينمو الشعر مرة أخرى بشكل أكثر سماكة أو أكثر كثافة أو أغمق.

    مرآة مضمنة

    تسهّل المرآة المضمنة الاستخدام وتساعدك في عدم تفويت أي شعيرات للحصول على بشرة ناعمة أينما كنت.

    ضوء LED دائري بالكامل

    يضمن ضوء LED الدائري بالكامل أقصى قدر من الرؤية لتحديد أرفع الشعيرات وإزالتها بشكل فعال.

    صغيرة الحجم ومحمولة

    تم تصميم ملحق الجمال هذا مع غطاء حماية لاستخدامه أثناء التنقل. يجعله التصميم الصغير والخفيف الوزن مثاليًا لإجراء جلسة متابعة أينما كنت وهو جاهز للاستخدام مع بطارية AA مرفقة.

    توفير نتائج من دون ألم*

    تؤكد 86% من المستهلكات عدم الشعور بالألم مقارنة باستخدام الشمع أو الملاقط أثناء استخدام جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips**.

    استخدام لطيف على البشرة مع رأس مضاد للحساسية

    يشمل رأسًا مضادًا للحساسية لتوفير تجربة لطيفة على البشرة*. تم صنع الرأس القابل للغسل من مادة مضادة للتآكل للحصول على نظافة ممتازة. وتؤكد 86% من المستخدمات عدم تهيّج البشرة بعد الاستخدام***.

    أسرع من استخدام الملاقط، ألطف من استخدام الشمع **

    يوفر جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips طريقة أسرع لإزالة شعر الوجه مقارنة بالملاقط، وهو يزيل بسهولة الوبر الخفيف ويُعد في الوقت نفسه ألطف من الشمع**.

    شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

    يوفّر الرأس ذو الشفرات بتقنية الشحذ التلقائي تشذيبًا دقيقًا ومستمرًا للاستمتاع بنتائج مثالية، مرة بعد مرة.

    مصممة لإزالة شعر الوجه بفعالية

    يضمن التصميم الفريد للرأس ذي الفتحات المقوّسة سهولة الإمساك بالشعيرات، ويوفّر لك الرأس العريض تغطية رائعة وإزالة سريعة للشعر.

    لمكياج مثالي

    يقوم جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بقص الشعر بشكل دقيق، وتنعيم وجهك لوضع مكياج مثالي.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم

    • المواصفات الفنية

      اللون (الألوان)
      أبيض قطبي
      الفولتية
      تيار مستمر قوة 1,5 فولت
      نوع البطارية
      بطارية قلوية نوع AA عدد 1

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

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