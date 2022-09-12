BRR464/00
بدون وبر، بدون متاعب.
يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على الوجه باستخدام الرأس المضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضمان لمدة سنتَين. جودة يضمنها 80 عامًا من خبرة Philips في إزالة الشعر.
تم تصميم ملحق الجمال هذا تحديدًا للنساء من أجل إزالة أرفع الشعيرات بلطف عن الشفة العليا والذقن والخدَين وخط الفك. يقص هذا الملحق الشعر بشكل دقيق جدًا بحيث يزيل الشعيرات الرفيعة والقاسية. وكما هو الحال مع طرق إزالة الشعر الأخرى، لا ينمو الشعر مرة أخرى بشكل أكثر سماكة أو أكثر كثافة أو أغمق.
تسهّل المرآة المضمنة الاستخدام وتساعدك في عدم تفويت أي شعيرات للحصول على بشرة ناعمة أينما كنت.
يضمن ضوء LED الدائري بالكامل أقصى قدر من الرؤية لتحديد أرفع الشعيرات وإزالتها بشكل فعال.
تم تصميم ملحق الجمال هذا مع غطاء حماية لاستخدامه أثناء التنقل. يجعله التصميم الصغير والخفيف الوزن مثاليًا لإجراء جلسة متابعة أينما كنت وهو جاهز للاستخدام مع بطارية AA مرفقة.
تؤكد 86% من المستهلكات عدم الشعور بالألم مقارنة باستخدام الشمع أو الملاقط أثناء استخدام جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips**.
يشمل رأسًا مضادًا للحساسية لتوفير تجربة لطيفة على البشرة*. تم صنع الرأس القابل للغسل من مادة مضادة للتآكل للحصول على نظافة ممتازة. وتؤكد 86% من المستخدمات عدم تهيّج البشرة بعد الاستخدام***.
يوفر جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips طريقة أسرع لإزالة شعر الوجه مقارنة بالملاقط، وهو يزيل بسهولة الوبر الخفيف ويُعد في الوقت نفسه ألطف من الشمع**.
يوفّر الرأس ذو الشفرات بتقنية الشحذ التلقائي تشذيبًا دقيقًا ومستمرًا للاستمتاع بنتائج مثالية، مرة بعد مرة.
يضمن التصميم الفريد للرأس ذي الفتحات المقوّسة سهولة الإمساك بالشعيرات، ويوفّر لك الرأس العريض تغطية رائعة وإزالة سريعة للشعر.
يقوم جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بقص الشعر بشكل دقيق، وتنعيم وجهك لوضع مكياج مثالي.
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