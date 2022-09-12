بشرة ناعمة جميلة

تم تصميم ملحق الجمال هذا تحديدًا للنساء من أجل إزالة أرفع الشعيرات بلطف عن الشفة العليا والذقن والخدَين وخط الفك. يقص هذا الملحق الشعر بشكل دقيق جدًا بحيث يزيل الشعيرات الرفيعة والقاسية. وكما هو الحال مع طرق إزالة الشعر الأخرى، لا ينمو الشعر مرة أخرى بشكل أكثر سماكة أو أكثر كثافة أو أغمق.