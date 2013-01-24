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سماعة محمولة لاسلكية

BT51W/00
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    سماعة محمولة لاسلكية

    BT51W/00

    أفسح المجال للرقص

    انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعة محمولة لاسلكية

    أفسح المجال للرقص

    انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات

    أفسح المجال للرقص

    انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعة محمولة لاسلكية

    أفسح المجال للرقص

    انقل أغانيك وموسيقاك معك حيثما تذهب بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يتّسع في جيبك. فمكبر الصوت الصغير هذا يسمح لك بتشغيل الموسيقى طوال ست ساعات ويقدّم لك صوتًا نقيًا، حتى لدى رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ويبلغ المدى اللاسلكي 10 أمتار، ما يفسح لك المجال تمامًا للرقص في الغرفة بكاملها. إكتشف كلّ المميزات

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      أفسح المجال للرقص

      • Bluetooth®‎
      • باللون الأبيض

      مكبر صوت بنطاق كامل بحجم 1,5 بوصة. صوت نقي وواضح

      بفضل وزنه الذي يبلغ 90 غ فقط، بالكاد ستلاحظ بأنك تحمل مكبر الصوت الصغير هذا. فالمشغّل بنطاق كامل الذي يبلغ حجمه 1,5 بوصة يقدّم صوتًا نقيًا وواضحًا حتى عندما يكون مستوى الصوت عاليًا.

      وقت تشغيل يبلغ 5 ساعات

      توفر لك البطارية وقت تشغيل يبلغ 5 ساعات بعد شحنها بالكامل. ويستغرق الشحن أقل من 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل micro USB المضمّن.

      تكون ميزة Bluetooth جاهزة للإقران لدى تشغيله

      إقرانه بجهاز Bluetooth بسيط جدًا، إذ يكفي أن تقوم بتشغيل مكبر الصوت حتى يصبح جاهزًا للإقران. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.

      وظيفة منع الاقتطاع. ارفع الصوت بدون تشويش

      تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل نطاقًا من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، ما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. وتنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.

      مدى لاسلكي يصل إلى 10 م

      يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

      شحن USB. كبل USB صغير مضمن

      كبل USB صغير مضمن

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل التركيب السريع
        • كتيّب الضمانة العالمية
        كابل
        كبل شحن USB

      • التوافق

        جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية Bluetooth
        نعم
        تعمل مع
        نظام iOS لغاية الإصدار 10.2 أو Bluetooth 4.2 أو أدناه

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        نطاق Bluetooth
        نطاق الرؤية، 10 أمتار أو 30 قدماً

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        باللون الأبيض

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        2 واط
        نظام الصوت
        أحادي

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر (مضّمنة)
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        5  س

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        8,1 x‏ 9,5 x‏ 11,3 سم
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        6,1 x‏ 6,1 x‏ 7,6
        وزن المنتج
        0,135  كلغ
        الوزن مع التغليف
        0.18  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل التركيب السريع
      • كتيّب الضمانة العالمية

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