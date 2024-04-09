الاتصال بقفل الباب الذكي لضمان أمان أكثر

عندما ينطلق تنبيه غير اعتيادي من قفل الباب الذكي، أي تنبيه مكافحة التطفل (بسبب الفتح المتطفل) أو تنبيه القفل القسري الخارجي أو تنبيه الإقفال (بسبب الإدخال الخاطئ لرمز PIN أو بصمة الإصبع غير المعروفة وغير ذلك) أو تنبيه سقاطة القفل غير الاعتيادية أو تنبيه الاحتجاز كرهائن، سيقوم منظار الباب الذكي بتحميل الصور أو مقاطع الفيديو إلى خادم السحابة وإرسال الإشعارات إلى تطبيق الجهاز المحمول على الفور.