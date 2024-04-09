DDA131FBW/97
أفق مرئي جديد
The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع العدسة بزاوية تبلغ 170 درجة من فئة عدسات المراقبة، يمكن لمنظار الباب الذكي امتصاص كمية كبيرة من الضوء، وبالإضافة إلى أربعة مصابيح إضافية ساطعة بالأشعة تحت الحمراء وغطاء احترافي لهذه الأشعة، يوفّر هذا المنظار رؤية ليلية أفضل، حتى في البيئات ذات الإضاءة غير الكافية.
عندما ترن الجرس أو تضغط على الزر [مكالمة] على الشاشة، يمكنك البدء بمكالمة صوتية في الوقت الحقيقي بواسطة الميكروفون ومكبر الصوت المضمنَين. يمكن لهذه الميزة أن توفّر لك تجربة مكالمة مثالية.
تأتي شاشة IPS المتعددة اللمس والعالية الدقة بحجم 5 بوصات مزوّدة بزجاج مقوّس ومصفّح بالكامل ببعدَين ونصف ليبدو كل ما تشاهده مذهلاً. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم التفاعلي التشغيل بالنسبة إلى الأطفال والمسنين.
مع تزويده بمعالج ARM رباعي النواة، يقدم المنتج أداءً قويًا مع استهلاك طاقة أقل، إذ يقوم بتشغيل مهام متعددة بشكل أسهل ويجعل نظام التحكم في التنبيه الخاص بالباب أكثر سرعة وثباتًا.
بفضل مستشعر PIR، سيتعرّف منظار الباب الذكي على شخص ما عندما يظهر على بُعد مسافة ثلاثة أمتار من الباب من خلال خوارزمية اكتشاف الجسم البشري بالذكاء الاصطناعي وسيلتقط صورة أو فيديو على الفور. وفي هذا الوقت، يرسل إشعارات إلى تطبيق الجهاز المحمول عبر خادم تشفير السحابة لمراقبة الوضع على الباب.
مع تصميم الهيكل المعدني المتين ومستشعر مكافحة التطفل المضمّن، عندما يتعرف منظار الباب الذكي على ديناميكيات غير اعتيادية ويكون غير متصل بالإنترنت، سيطلق المنتج منبهًا لتحذير الغرباء وتذكير عائلتك، ثم سيتلقى تطبيق الجهاز المحمول إشعارات فورية في الوقت الحقيقي.
تلبّي سحابة التخزين المحلي 4G احتياجاتك اليومية، ويمكنها حفظ السجلات حتى أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. يمكن حفظ أي عمليات تحميل مشفّرة لصورة أو فيديو على خادم السحابة لمدة 3 أيام، ويمكنك عرض السجلات عبر تطبيق Philips في أي وقت.
لاستخدام المغناطيسات الأربعة المضمّنة من أجل تثبيت المنتج وإزالة الشاشة لفك المنتج. مع الكبل المقوّى، يمكن أن يدوم المنتج طويلاً.
مع وقت استعداد يصل إلى 90 يومًا، تتميّز بطارية الليثيوم بوليمر العالية الكثافة والمضمّنة بوظيفة توفير الطاقة. عندما يكون مستوى طاقة البطارية المتبقي 10%، يصبح المؤشر في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة المضيف أحمر اللون ويظهر تنبيه يفيد بأن مستوى طاقة البطارية منخفض.
عندما ينطلق تنبيه غير اعتيادي من قفل الباب الذكي، أي تنبيه مكافحة التطفل (بسبب الفتح المتطفل) أو تنبيه القفل القسري الخارجي أو تنبيه الإقفال (بسبب الإدخال الخاطئ لرمز PIN أو بصمة الإصبع غير المعروفة وغير ذلك) أو تنبيه سقاطة القفل غير الاعتيادية أو تنبيه الاحتجاز كرهائن، سيقوم منظار الباب الذكي بتحميل الصور أو مقاطع الفيديو إلى خادم السحابة وإرسال الإشعارات إلى تطبيق الجهاز المحمول على الفور.
التصميم والمظهر
وظيفة ممتدة
القطع الملحقة
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