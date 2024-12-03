ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
DDL702CAABW/97
أكثر من مجرد فتح القفل بواسطة التعرّف على الوجه
بالإضافة إلى ميزة فتح القفل بواسطة التعرّف على الوجه، أصبح أمان منزلك مرئيًا عن بُعد الآن. استمتع بالدخول بدون لمس باستخدام التعرّف ثلاثي الأبعاد على الوجه بواسطة DDL702-FVP-7HWS. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالتحقق عن بُعد في الوقت الآني باستخدام منظار الباب. ارتقِ بأمن منزلك اليوم.
الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
اكتشاف الحركة بالرادار
شاشة LCD مقاس 4 بوصات
مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عندما تقترب من القفل DDL702-FVP-7HWS من Philips ضمن مسافة متر واحد*، فإنه يقوم بتشغيل مستشعر الرادار وتنشيط وحدة التعرّف على الوجه. تحاكي الكاميرتان الأماميتان صورة العين البشرية وتلتقطان ملامح الوجه الثلاثية الأبعاد تلقائيًا. يتيح هذا التعرّف الفعال على الصور ومقاطع الفيديو والمكياج والمزيد، ما يجعل فتح القفل بواسطة التعرّف على الوجه سهلاً ويزيل الحاجة إلى فتح الباب يدويًا.
بمجرد اتصال DDL702-FVP-7HWS بالشبكة وبتطبيق Home Access، يتلقى هاتفك إشعارات جرس الباب وسجلات الدخول وتنبيهات العيوب في القفل عبر رسائل منبثقة. يتيح لك هذا مراقبة مدخل منزلك بسهولة من أي مكان، ما يمنحك راحة البال.
عندما يرن زائر جرس الباب، يقوم قفل الباب بإخطار التطبيق على الفور. من خلال قبول المكالمة الصوتية، يمكنك الدخول في محادثة صوتية ثنائية الاتجاهات مع الزائر ومشاهدة عتبة الباب عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط منظار الباب الصور أو يسجل مقاطع الفيديو تلقائيًا عند الضغط على جرس الباب. حتى إذا لم تجب على الفور، يمكنك دائمًا مراجعة معلومات الزائر في سجل الرسائل.
التطبيق: يعمل DDL702-FVP-7HWS مع تطبيق Home Access.
التخزين السحابي: لا يمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو المسجلة التاريخية إلا من قبل مستخدمين الذين اشتركوا في خدمة التخزين السحابي. وإلا، فلن يتمكن المستخدمون إلا من عرض لقطات عالية الدقة.
متر واحد: تبلغ أقصى مسافة للكشف عن مستشعر الرادار مترًا واحدًا. يكون تنبيه التسكع معطلاً افتراضيًا لكن يمكن تنشيطه عبر تطبيق Home Access. يمكنك أيضًا ضبط حساسية اكتشاف التسكع داخل التطبيق، مع مسافة اكتشاف عالية الحساسية تبلغ مترًا واحدًا ومسافة اكتشاف منخفضة الحساسية تبلغ 0.5 أمتار. يمكن ضبط مدة التسكع على 10 ثوانٍ أو 20 ثانية أو 30 ثانية أو 60 ثانية.
النقر الإلكتروني الميكانيكي: يشير إلى النقر المزوّد بمحرك خارجي ووظيفة الكشف الإلكتروني. مع تشغيل السقاطة المساعدة، وعندما يكتشف أن قفل الباب في حالة مغلقة، سيعمل المحرك الخارجي على تشغيل السقاطة لإكمال عملية القفل.
10 ثوانٍ: مصادر البيانات من بيانات الاختبار الداخلي.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.