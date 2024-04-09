وصول سهل إلى الإنترنت

تتيح لك وحدة Wi-Fi مضمّنة الاتصال بشبكة Wi-Fi من دون بوابة. يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى القفل الذكي ومعلومات رمز PIN عبر تطبيق EasyKey من Philips في أي مكان. ويؤدي التزويد برمز PIN لمرة واحدة عن بُعد إلى توفير الوقت على زوّارك. وبالتالي، لا داعي لأن تقلق بشأن انتظارهم أمام الباب لوقت طويل حتى إذا لم تكن في المنزل.