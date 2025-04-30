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DDL720CCAKW/00
وجهك هو مفتاحك
اختبر سهولة فتح بابك بالتعرف على الوجه مع جهاز DDL720-FVP-7HWS من Philips. تحاكي الكاميرتان صورة العين البشرية لالتقاط ملامح الوجه ثلاثية الأبعاد والتعرف عليها، ما يفتح بابك بدون لمس - وجهك هو المفتاح.
الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
اكتشاف الحركة بالرادار
شاشة LCD مقاس 4 بوصات
عندما تقترب من قفل Philips الذكي DD720-FVP-7HWS ضمن مسافة متر واحد*، ينشَط مستشعر الرادار ويُفعّل وحدة التعرّف على الوجه. وتلتقط الكاميرتان الأماميتان ملامح وجهك الفريدة بتقنية ثلاثية الأبعاد، ما يتيح التعرف الفعّال على الصور أو مقاطع الفيديو أو المكياج وغيرها، لتصبح عملية فتح القفل عبر التعرّف على الوجه سهلة، ويغدو فتح الباب يدويًا من الماضي.
يعمل القفل DDL720-FVP-7HWS مع تطبيق Home Access. عند الاتصال بالشبكة، يمكنك الوصول إلى سجلات تشغيل القفل وإشعارات جرس الباب وفتح قفل السجل في أي وقت وأي مكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي تنبيهات منبثقة فورية لأي أنشطة غير اعتيادية لتبقى على اطلاع على ما يحدث عند عتبة منزلك وتأمين تلك المنطقة.
عندما يرن زائر جرس الباب، ستتلقى إشعارًا فوريًا على تطبيق Home Access. فاضغط على الرسالة للبدء بمحادثة صوتية ثنائية الاتجاهات ومشاهدة عتبة منزلك عن بُعد. علاوة على ذلك، يلتقط منظار الباب تلقائيًا صورًا أو فيديو كلما رنّ جرس الباب. وإذا لم تتمكن من الاستجابة على الفور، فيمكنك بسهولة التحقق من تفاصيل الزائر في السجلات.
تطبيق Home Access: يعمل طراز DDL720-FVP-7HWS مع تطبيق Home Access.
التخزين السحابي: يمكن للمشتركين في خدمة التخزين السحابي فقط الوصول إلى مقاطع الفيديو المسجلة في السابق، في حين يمكن لغير المشتركين عرض اللقطات العالية الدقة فقط.
متر واحد: يكتشف مستشعر الرادار النشاط على بُعد مسافة تصل إلى متر واحد. تكون تنبيهات التسكع متوقفة عن التشغيل افتراضيًا، لكن يمكن تنشيطها في تطبيق Home Access. ويمكنك ضبط الحساسية ضد التسكع في التطبيق: الحساسية العالية عند متر واحد والحساسية الأدنى عند 0.5 أمتار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بتعيين مدة التسكع إلى 10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية.
النُقرة الإلكترونية الميكانيكية: إنها النُقرات التي تتميز بمحرك خارجي واكتشاف إلكتروني. عندما يتم تشغيل سقاطة المستشعر وعندما يكون الباب مقفلاً، يصبح المحرك الخارجي معشقًا مع السقاطة لإكمال الإقفال.
10 ثوانٍ: مصادر البيانات من بيانات الاختبار الداخلي.
وضع الأزمات: متاح فقط عند استخدام نُقرة مزوّدة بمفتاح كشف. ولن تتوفر وظيفة وضع الأزمات في حال استخدام نُقرة غير مزوّدة بمفتاح كشف.
ميزات مميزة: يتطلب وضع الأزمات تضمين النُقرة 311 القياسية المزودة بوحدة كشف مضمنة لتنشيط التنبيهات بالتسليح والعيوب في السقاطة. ولا تتوفر هذه الوظائف في حال استخدام نُقرة ميكانيكية غير مزوّدة بمفتاح كشف.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.