متر واحد: يكتشف مستشعر الرادار النشاط على بُعد مسافة تصل إلى متر واحد. تكون تنبيهات التسكع متوقفة عن التشغيل افتراضيًا، لكن يمكن تنشيطها في تطبيق Home Access. ويمكنك ضبط الحساسية ضد التسكع في التطبيق: الحساسية العالية عند متر واحد والحساسية الأدنى عند 0.5 أمتار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بتعيين مدة التسكع إلى 10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية.