DDL801LAFKB/00
اتصال ذكي عن بعد
تحكم ذكي في الوقت الآني، أمان في متناول يديك! اتصل بالبوابة، وقم بإقرانها بتطبيق الهاتف المحمول، حيث يتيح لك الطراز DDL801-5HBS من Philips إلغاء القفل على الفور، مع إمكانية الوصول إلى سجلات القفل والتنبيهات. تحكم بكل ما يحصل عند بابك، في أي وقت وفي أي مكان!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع توصيل جهاز DDL801-5HBS ببوابتنا وتطبيقنا، يمكنك مراقبة بابك بسهولة من أي مكان. يمكنك التحقق من حالة القفل وسجلات الوصول وعرض نشاط جرس الباب وتلقي التنبيهات في الوقت الفعلي، كل ذلك في متناول يدك. قم بالترقية إلى حلّ أمان أكثر ذكاءً وأمانًا وفي متناول يدك دائمًا!
بمجرد توصيل DDL801-5HBS بالبوابة وإقرانها بالتطبيق، يمكنك فتح بابك عن بُعد بضغط واحدة على هاتفك. بغض النظر عن مكان وجودك، تمنحك ضغطة واحدة إمكانية الوصول الفوري. اختبر الراحة الذي يوفرها فتح الباب عن بُعد اليوم!
بمجرد الاتصال ببوابتنا والإقران بالتطبيق، يتيح لك جهاز DDL801-5HBS إنشاء رموز PIN مؤقتة ومشاركتها* بسهولة من خلال التطبيق. اختر من بين الرموز لمرة واحدة* الصالحة لمدة 6 ساعات، أو الرموز المتكررة*، أو الرموز المحدودة الوقت* لتناسب مختلف الزوار. تعمل هذه المرونة على تبسيط دخول الضيوف وتعزز في الوقت نفسه أمان منزلك وراحته.
يتميز هذا الجهاز بمستشعر بصمة إصبع شبه موصل، حيث يستغرق التحقق 0.5 ثانية فقط*. عندما تمسك بالمقبض، يستقر إصبعك بشكل طبيعي على الماسح الضوئي. وبمجرد التعرف عليه، ما عليك سوى دفع المقبض لفتح الباب، ما يضمن تجربة سريعة ومريحة.
احمِ منزلك واستمتع براحة البال مع جهاز DDL801-5HBS الذي يتميز بتنبيهات للتلاعب وعيوب السقاطة وقفل النظام ووضع الأزمات. في حال حدوث أي مشاكل، ستتلقى تنبيهات فورية على تطبيق الهاتف المحمول، ما يضمن الحماية المستمرة ويقلل من المخاوف الأمنية.
تم تعزيز هذه الميزة بمفتاح تبديل سريع الفتح عند الجهة الداخلية لجهاز DDL801-5HBS، ما يضمن راحة البال في حالات الطوارئ. إذا فشلت الوظائف الإلكترونية للقفل الذكي، فما عليك سوى تدوير المفتاح لفتح الباب من دون عناء. سلامتك هي أولويتنا القصوى!
في وضع التحقق المزدوج، يمكنك اختيار أي طريقتين من الطرق الثلاث لإلغاء القفل، بصمة الإصبع أو رمز PIN أو بطاقة المفتاح، للتعريف. يجب التحقق من كلتا الطريقتين بنجاح لإلغاء القفل، ما يضمن أمانًا مزدوجًا لمنزلك.
يمكنك إلغاء القفل بسهولة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، أو بصمة الإصبع، أو رمز PIN، أو بطاقة المفتاح، أو المفتاح الميكانيكي، ما يوفر خمس طرق ملائمة لتلبية احتياجات عائلتك المتنوعة.
يتميز مقبض قفل الباب من الداخل لدينا بمستشعرات تعمل باللمس والأشعة تحت الحمراء. ما عليك سوى لمس المقبض، وسيقوم مستشعر الأشعة تحت الحمراء باكتشاف يدك لإلغاء قفل الباب من دون عناء. إنه سهل ومريح، ومثالي لمن هم في عجلة من أمرهم!
يأتي DDL801-5HBS مزوّدًا بنظام الملاحة الصوتية باللغتين الصينية الماندرين والإنجليزية افتراضيًا. يمكنك إضافة لغة ثالثة من اختيارك عبر تحديث نظام عبر الأثير (OTA)* الخاص بحزمة الصوت في التطبيق. وتشمل اللغات المتاحة حاليًا الإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفرنسية، مما يعزز تنوّع تجربة قفل الباب الذكي!
يعمل المفتاح "0" كرقم وزر لكتم الصوت. يؤدي الضغط عليه لمدة ثانيتين إلى تنشيط وضع كتم الصوت، مما يضمن ليلة هادئة لعائلتك. يعزز هذا التصميم المدروس تجربتك ببساطة وراحة!
حلّ الوصول
التصميم والمظهر
السعة
مواصفات الطاقة
مواصفات التركيب
الميزات البارزة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.