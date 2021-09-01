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تم إيقافه
DST5020/26
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.
قوة 2400 واط
بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
تعزيز بخار بوزن 180 غ
SteamGlide Plus
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide Plus الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة، كما أنها غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.
يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.
تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق