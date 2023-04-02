DST7030/26
أداء بخار مضمون
أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة أداة الكي SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف أداة الكي بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.
يحول نظام منع التقطير لدينا دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.
توفر قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus أداء انزلاق ممتازًا على كل أنواع الأقمشة. مقاومة كبيرة للخدوش والتآكل، غير لاصقة، وسهلة التنظيف.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
تتيح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% في القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.
سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.
يتوقف تشغيل أداة الكي عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
السلامة
الوزن والأبعاد
التصميم
الاستدامة
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