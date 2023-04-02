    7000 Series المكواة البخارية HV أرجواني داكن

    DST7051/36

    قاعدة مكواة SteamGlide Elite حصرية مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش وميزة تحرير الكلس بسرعة للحصول على أداء يدوم طويلاً.

    قاعدة مكواة SteamGlideElite، أفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

    • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 250 غ
    • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
    • وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان
    تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    SteamGlide Elite: أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

    تشكّل SteamGlide Elite الحصرية من Philips قاعدة المكواة الأفضل التي نقدّمها، لانزلاق مثالي ومقاومة قصوى للخدوش.

    ميزة تحرير الكلس بسرعة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

    بخار عمودي

    تسمح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

    إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      حل تنظيف الكلس
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      2  m
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50-60  Hz
      سعة خزان الماء
      300  ml

    • التصميم

      اللون
      أرجواني داكن
      تصميم متميز
      قرص 2k

    • سهولة الاستخدام

      منع التقطير
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      50  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Elite
      الطاقة
      2800  W
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      250  g

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم

