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    MiniVac المكنسة الكهربائية المحمولة باليد

    FC6148/01

    نحو بيئة أنظف

    إن المكنسة الكهربائية MiniVac EnergyCare من Philips بجهد 10.8 فولت تتمتع بتقنية بطارية الليثيوم أيون الخفيفة الوزن والقوية والتي تدوم طويلاً. فنظام الشحن الفعال يتوقف عن استخدام الطاقة عندما تكون البطارية ممتلئة، وبالتالي، لا يتم هدر الطاقة.

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    MiniVac المكنسة الكهربائية المحمولة باليد

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    نحو بيئة أنظف

    وفِّر ما يصل إلى 70% من الطاقة من خلال الشحن الفعال*

    • بطارية بقوة 10,8 فولت (ليثيوم)
    • بدون كيس وبتقنية إعصارية
    • أداة للتشققات وفرشاة تنظيف
    • اقتصادي
    بطاريات ليثيوم أيون خفيفة تدوم مدة أطول

    بطاريات ليثيوم أيون خفيفة تدوم مدة أطول

    تتمتع بطاريات ليثيوم أيون القوية الخاصة بمكنسة Mini Vac من Philips بطاقة طويلة الأمد مقارنة ببطاريات نيكل كادميوم القياسية. إن بطاريات ليثيوم أيون خفيفة الوزن جدًا أيضًا، ما يجعلك تستمتع أكثر بتجربة التنظيف.

    تيارات هواء إعصارية بدون كيس من مرحلتين للاستمتاع بأفضل أداء تنقية

    تيارات هواء إعصارية بدون كيس من مرحلتين للاستمتاع بأفضل أداء تنقية

    تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية بدون كيس بالأوساخ في الداخل لضمان طاقة الشفط المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء التنظيف الذي يدوم طويلاً. هذا ويضمن نظام الفلترة الذي يعمل على مرحلتين عدم تسرب الأوساخ إلى الخارج بعد دخولها. يمنع الفلتر الأول معظم الأوساخ من المرور إلى الخارج، فيما يلتقط الفلتر الثاني جزئيات الغبار الأصغر حجمًا.

    قاعدة شحن مع فرشاة تنظيف وأداة مخصصة للتشققات

    قاعدة شحن مع فرشاة تنظيف وأداة مخصصة للتشققات

    تحتوي قاعدة شحن MiniVac على فرشاة تنظيف وأداة مخصصة للتشققات. تساعد فرشاة التنظيف في حماية الأسطح الحساسة من الخدوش في أثناء التنظيف، أما الأداة المخصصة للتشققات فتتيح لك الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    يتوقف نظام الشحن عن العمل عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل

    يتوقف نظام الشحن عن العمل عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل

    يتوقف نظام الشحن الفعال عن العمل تلقائيًا عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل، ما يعني أنه يتوقف عن استهلاك الكهرباء ويوفر الطاقة. أما أنظمة الشحن الأخرى فتستمر في الشحن حتى عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل، ما يؤدي إلى هدر الطاقة.

    تصميم ديناميكي هوائي للفوهة لالتقاط أفضل للغبار

    تصميم ديناميكي هوائي للفوهة لالتقاط أفضل للغبار

    تم تصميم فوهة MiniVac من Philips بشكل ديناميكي هوائي لضمان التقاط أمثل للغبار، حتى جزئيات الغبار الصغيرة الحجم. هذا وتساعد الفوهة المريحة في تنظيف أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    مقبض دائري يضمن قبضة مثالية

    مقبض دائري يضمن قبضة مثالية

    تتميز مكنسة Mini Vac من Philips بمقبض دائري يضمن قبضة مثالية. يمكنك إمساك Mini Vac بالطريقة التي تفضلها.

    فوهة يمكن فكها بخطوة واحدة للتفريغ بسهولة

    فوهة يمكن فكها بخطوة واحدة للتفريغ بسهولة

    يمكن تفريغ المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips بسرعة وسهولة كما أنه يمكن تنظيفها من دون خطر على الصحة. تتمتع MiniVac من Philips بفوهة يمكن فكها بسهولة بخطوة واحدة فقط، ما يتيح لك تفريغها من دون لمس الأوساخ.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      ملحقات أخرى
      قاعدة شحن

    • التصميم

      ميزات التصميم
      حجرة غبار شفافة
      اللون
      أبيض وأخضر

    • الوزن والأبعاد

      الأجهزة لكل علبة A
      6
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      460 × 160 × 160  mm
      وزن المنتج
      0,8  kg
      أبعاد علبة A (الطول × العرض × الارتفاع)
      508 × 335 × 490  mm

    • الأداء

      نوع البطارية
      ليثيوم-أيون
      فولتية البطارية
      10,8  V
      وقت الشحن
      8  hour(s)
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      4.3  kPa
      وقت التشغيل
      9  minute(s)
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      100  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      22  W
      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      81  dB
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      950  l/min

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      0,5  l
      نظام التصفية
      حركة إعصارية من مرحلتين

    • مدى الاستفادة

      ميزات مميزة
      • مؤشر الشحن
      • مقبض بملمس ناعم

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