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  • صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8087/61

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل.

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    مكنسة كهربائية بدون كيس

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    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    مكنسة كهربائية صغيرة

    • 1400 واط
    • PowerCyclone 3
    • 3 ملحقات
    فلتر قابل للغسل سهل التنظيف

    فلتر قابل للغسل سهل التنظيف

    فلتر إسفنجي قابل للغسل لأداء طويل الأمد.

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية

    تتميّز حاوية الغبار بتصميم دقيق للتخلص من الأوساخ المجمّعة من دون نشر الغبار في الهواء. يمكن استخدام الحاوية بيد واحدة وبفضل شكلها الفريد وسطحها المالس، يمكنك التحكم بإفراغ حاوية الغبار بسهولة تامة.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    محرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية

    محرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية

    تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.

    تقنية PowerCyclone تفصل الغبار عن الهواء مرةً واحدة

    تقنية PowerCyclone تفصل الغبار عن الهواء مرةً واحدة

    تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج مذهلة في التنظيف من خلال 3 خطوات فائقة الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى التيار الإعصاري، تقوم شفرات المخرج بفصل الغبار عن الهواء بشكل فعال.

    خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

    خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

    يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.

    مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

    مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

    مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.

    جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

    جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.

    تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

    تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • أداة ذات انحناء طويلة

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      3.1  kg

    • الاستدامة

      التّعبئة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      طاقة الإدخال (IEC)
      1200  W
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      1400  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      200  W

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      1.1  l
      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر اسفنجي
      فلتر المحرك
      مرشح صغير

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      7  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب بلاستيكي 2-P
      طول سلك الطاقة
      4.5  m
      نوع العجلات
      بلاستيك

    Badge-D2C

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