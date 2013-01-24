قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات
قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات
يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.
تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.
تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
تسمح لك إعدادات الطاقة القابلة للضبط بتحديد مستوى الشفط الأمثل لأنواع الأرضيات المختلفة التي يتم تنظيفها.
يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.
Performance
مدى الاستفادة
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد