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  • لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9732/61

    1 جائزة

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة.

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    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

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    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    بفضل قوة الشفط الاستثنائية وميزة قفل المواد المسببة للحساسية

    • 2000 واط
    • PowerCyclone 8
    • قفل المواد المسببة للحساسية
    • الملحقات المتوفرة
    PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

    PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

    تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.

    يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

    يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

    يستخدم نظام قفل المواد المسببة للحساسية مستشعرًا لضمان إقفال حاوية الغبار بإحكام قبل التشغيل مع حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية بالداخل لبيئة صحية وفائقة النظافة.

    الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

    الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

    يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

    وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

    وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

    تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.

    محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط قصوى تبلغ 420 واط لتنظيف دقيق في كل مرة.

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

    فوهة TriActive+‎ لأداء عالٍ على كل الأرضيات

    فوهة TriActive+‎ لأداء عالٍ على كل الأرضيات

    تستخدم فوهة TriActive+‎ ‏3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تتميز بفتحة أكبر في الجهة الأمامية لشفط الأوساخ الأكبر حجمًا فيما تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      اللون
      أسود داكن
      نوع المنتج
      مكنسة كهربائية بدون كيس
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      < 82 ديسيبل
      قوة امتصاص
      420 واط
      سعة كيس الغبار
      2 لتر
      الكفالة
      2 عاماً
      دائرة العمل نصف القطرية
      10 م
      طاقة الإدخال (IEC)
      1800واط
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      2100 واط
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
      فلتر لمخرج الهواء
      HEPA: فلاتر مع نسبة تنقية تزيد عن 99,99%
      وصلات الأنبوب
      ActiveLock
      مقبض الحمل
      الجهتان الأمامية والعليا
      التحكم بالطاقة
      نعم
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط
      مخزن الملحقات
      تخزين مضمّن
      وضع الوقوف
      عمودي وأفقي
      التقنية
      PowerCyclone 8
      طول سلك الطاقة
      7 م

    • التصميم

      عبوة مستدامة
      100% من المواد المعاد تدويرها

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive+‎
      الملحقات المضمنة
      الفرشاة المضمّنة وأداة تنظيف الشقوق والفوهة الصغيرة

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      451 مم
      عرض المنتج
      292 مم
      ارتفاع المنتج
      292 مم
      طول الحزمة
      350 مم
      عرض الحزمة
      545 مم
      ارتفاع الحزمة
      340 مم
      وزن الحزمة
      9,386 كجم
      وزن المنتج
      6,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      CP0617
      الملحقات المتعلقة 2
      فلتر مدخل الهواء CP0618
      الملحقات المتعلقة 3
      فلتر العادم CP0616

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50-60 هرتز

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • متانة

      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    • التوافق

      بديل مناسب للفلتر
      CP0616 وCP0617

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • تم اختبار أداء التقاط الغبار على الأرضيات الصلبة المتشققة وأداء الفلترة وفقًا لمعيار DIN EN60312-1:2013.
    • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
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