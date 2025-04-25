FC9732/61
لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.
يستخدم نظام قفل المواد المسببة للحساسية مستشعرًا لضمان إقفال حاوية الغبار بإحكام قبل التشغيل مع حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية بالداخل لبيئة صحية وفائقة النظافة.
يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.
يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط قصوى تبلغ 420 واط لتنظيف دقيق في كل مرة.
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
تستخدم فوهة TriActive+ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تتميز بفتحة أكبر في الجهة الأمامية لشفط الأوساخ الأكبر حجمًا فيما تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.
المواصفات العامة
التصميم
الملحقات
الوزن والأبعاد
التوافق
المواصفات التقنية
بلد المنشأ
متانة
التوافق
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