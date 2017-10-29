سهولة وفعالية

تسهّل هذه المكواة عملية الكيّ وتجعلها أكثر فعالية بفضل كمية البخار العالية والمتدفقة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة، ويصل الرأس المزوّد بدقة أكثر بثلاث مرات إلى أكثر الأماكن صعوبة. بفضل مكواة Comfort، باتت عملية الكيّ سهلة جدًا