GC150/41
مصممة لاستخدام سهل
تعتبر Affinia المكواة بدون بخار الجديدة من Philips مع قاعدة ذات رأس رفيع يصل بسهولة إلى أكثر الأماكن صعوبة. يجعل المقبض السهل مع ملمسه الناعم والتحكم العالي بدرجات الحرارة هذه المكواة سهلة الاستخدام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.
يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.
يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
سهولة الاستخدام
تحكم كامل
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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