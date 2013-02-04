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  • مصممة لاستخدام سهل مصممة لاستخدام سهل مصممة لاستخدام سهل

    مكواة ملابس بدون بخار

    GC150/41

    مصممة لاستخدام سهل

    تعتبر Affinia المكواة بدون بخار الجديدة من Philips مع قاعدة ذات رأس رفيع يصل بسهولة إلى أكثر الأماكن صعوبة. يجعل المقبض السهل مع ملمسه الناعم والتحكم العالي بدرجات الحرارة هذه المكواة سهلة الاستخدام.

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    مكواة ملابس بدون بخار

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    مصممة لاستخدام سهل

    تدوم طويلاً، مكواة ذات جودة عالية

    • قاعدة مكواة مصقولة
    • سلك بطول 1,8 م
    • قوة المكواة 1000 واط
    • 1000 واط
    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

    مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

    مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

    يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

    يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      مقبض ناعم
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار
      سهلة الإعداد والتخزين
      تخزين سهل للكبل والخرطوم
      سلك يدوم طويلاً
      نعم

    • تحكم كامل

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة
      نعم
      مؤشر درجات الحرارة
      نعم

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      الطاقة
      1000  W

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