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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

تم إيقافه

PowerLifeمكواة بخارية

GC2990/26

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

عرض جميع المزايا

فترة استخدام أطول بـ 4 مرات مع قاعدة المكواة SteamGlide*

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • 2300 واط

  • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

2300 واط لإحماء سريع

2300 واط لإحماء سريع

توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

تعزيز بخار يصل إلى 140 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق