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تم إيقافه
GC2990/26
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.
2300 واط
بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
تعزيز بخار يصل إلى 140 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
الجوائز
تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق