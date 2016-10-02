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تم إيقافه
GC4516/46
عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
تجمع المكواة البخارية Azur Performer Plus من Philips بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام. وتسمح حاوية الكلس المضمنة بإزالة الكلس بفعالية والاستمتاع بأداء البخار لفترة طويلة. تأتي المكواة مزوّدة بميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة مكواة SteamGlide Plus.
45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 190 غ
قاعدة مكواة Steamglide Plus
حماية من الكلس
2400 واط
يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.
إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.
الجوائز
مقارنة بمكواة بخارية من Philips قوة 2200 واط