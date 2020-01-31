مصطلحات البحث

AR
EN
1

Easy Touch

جهاز بخاري عمودي

GC487/86
1 جائزة
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
    -{discount-value}

    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    GC487/86
    1 جائزة

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

      مع أصغر جهاز بخاري عمودي من Philips

      • 1800 واط، 35 غ/الدقيقة
      • قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*
      • فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*
      • 3 إعدادات للبخار
      فعالية أكبر بنسبة 20% * مع بخار مستمر بقوة 35 غ/الدقيقة

      فعالية أكبر بنسبة 20% * مع بخار مستمر بقوة 35 غ/الدقيقة

      يتميّز الجهاز البخاري EasyTouch بفعالية أكبر بنسبة 20%* مقارنة بالطرازات السابقة مع بخار قوي ومستمر ومركَّز عبر الفوهات تبلغ قوته 35 غ/الدقيقة، ما يسمح بإزالة التجاعيد بمجرّد تمريرات قليلة.

      3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*

      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*

      يأتي الجهاز البخاري أيضًا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 40%* مقارنة بالطرازات السابقة، ما يسمح لك بتغطية مساحة أكبر من القماش، ويجعل جلسات الكيّ بالبخار أكثر فعالية.

      خزان مياه سعة 1,4 لترات مع فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*

      خزان مياه سعة 1,4 لترات مع فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*

      يأتي خزان المياه القابل للفك سعة 1,4 لترات مزودًا بفتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%* مقارنةً بالطرازات الأقدم، ما يسهّل إعادة التعبئة والتنظيف، للحصول على خزان نظيف بشكل أفضل.

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      مضمن مع عمودين قابلَين للتعديل لتعليق الملابس أثناء استخدام الجهاز البخاري. يمكن طيّه لتخزين سهل

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      StyleMat لسهولة الكيّ بالبخار

      StyleMat لسهولة الكيّ بالبخار

      حل الدعم المتميّز StyleMat لتسهيل الحصول على نتائج دقيقة.

      علّاقة مضمّنة للملابس

      علّاقة مضمّنة للملابس

      علاّقة مضمّنة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام الجهاز البخاري

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      يقضي البخار على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*

      يقضي البخار على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*

      يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز مضمّن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.

      المواصفات التقنية

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الإكسسوارات المضمنة

        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1400 ml
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        علّاقة الملابس
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        StyleMat
        نعم
        عمودان قابلان للضبط
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        1800 W
        بخار مستمر
        35 g/min
        الفولتية
        220-240 V
        بخار عمودي
        نعم
        جاهز للاستخدام
        2 min
        مستويات بخار متغيرة
        3

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        34,5 x‏ 40 x‏ 40 سم cm
        وزن المكواة
        0.33 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        27,7 x‏ 31,5 x‏ 30,9 سم cm
        وزن اللوح
        0.1 kg
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        4.8 kg
        وزن المكواة + القاعدة
        3.4 kg
        أبعاد العمود عند تمديده
        155 cm

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • * تم الاختبار من قبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع بكتيريا الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة (المعيار الفني للتعقيم ‎2002-2.1.5)
          • مقارنة بطراز GC509

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.