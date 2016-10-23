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  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

تم إيقافه

Azur Proمكواة بالبخار

GC4887/36

1 جائزة

عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة

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القضاء بسرعة على التجاعيد بواسطة البخار القوي

عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

  • 3000 واط

  • 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 230 غ

  • قاعدة مكواة T-ionicGlide

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير جدًا سعة 350 ملل

عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير جدًا سعة 350 ملل

عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 ملل، ما يتيح لك كيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66