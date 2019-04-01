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    Azur مكواة بالبخار

    GC4902/26

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    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Elite مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

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    نتائج مثالية في كل مرة

    مع أفضل قاعدة مكواة مقاومة للخدوش نقدّمها

    • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 200 غ
    • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
    تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 220 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

    نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

    إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

    2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

    SteamGlide Elite: أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

    تشكّل SteamGlide Elite الحصرية قاعدة المكواة الأفضل التي نقدّمها، لانزلاق مثالي ومقاومة قصوى للخدوش.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      أداء انزلاق قاعدة المكواة
      4  stars
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Elite
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2.5  m
      منع التقطير
      نعم
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      تحديد مستويات البخار من المقبض
      نعم
      مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
      5  stars
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      ضوء المؤشر
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • RapidAir Combi

      لكل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      ضغط
      50 غ/الدقيقة
      الطاقة
      2800  W
      بخار كثيف
      220  g
      بخار مستمر
      50  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      240  V
      مستويات بخار متغيرة
      نعم
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1,669  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      13,7 x‏ 16,7 x‏ 33,2  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,88 x‏ 15,33 x‏ 31,95  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1,908  kg

    Badge-D2C

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