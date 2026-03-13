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Azur Advanced مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

تم إيقافه

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Azur Advancedمكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC4936/06

Azur Advanced مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4936/06 - English (US)

  • PDF ملف, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology

  • PDF ملف, 375.6 kB
  • 13 March 2026

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