ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس
أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك
بفضل ClearTouch Essence الجديد، ستفوح روائحك المفضلة من ملابسك. ضع العطر في غطاء العطر MyEssence وسيعطّر البخار ملابسك برائحة منعشة لتتمكن من استعادة نضارتها بدون غسلها أو تنظيفها على الجاف.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس
أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك مع غطاء العطر MyEssence 2000 واط غطاء العطر MyEssence علّاقة وميزة Hang&Lock يعطّر البخار ملابسك برائحتك المفضلة
بفضل غطاء العطر المبتكر MyEssence، يعطّر البخار القوي ملابسك برائحتك المفضلة.
بخار قوي جدًا
يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
يقتل البخار ما يصل إلى 99% من البكتيريا*
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
علاّقة مع ميزة Hang&Lock الفريدة للاستمتاع بالثبات أثناء استخدام البخار
تعمد ميزة hang&lock الفريدة إلى إقفال علاّقة الملابس وضمان الثبات لاستخدام البخار براحة أكبر. تأتي العلاّقة القابلة للفك مزوّدة بتجاويف للفساتين ومشابك للسراويل.
قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع
إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.
خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه
خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.
قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
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سهولة الاستخدام
سعة خزان المياه
1200
ml اسم قاعدة أداة الكي
قاعدة بخار حجم XL خزان ماء قابل للفك
نعم إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
نعم مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
نعم طول سلك الطاقة
1.6
m Hang&Lock
نعم خرطوم بخار من السليكون
نعم مدخل مياه خاص
لنظافة صحية أكبر
الملحقات المضمّنة
عمود قابل للضبط
نعم علّاقة الملابس
نعم قفاز لحماية إضافية
نعم أغطية العطر MyEssence
نعم
RapidAir Combi
أغطية العطر MyEssence
نعم
إزالة التجاعيد بسرعة
الطاقة
2000
W بخار مستمر
40
g/min الفولتية
220-240
V
فعالية صديقة للبيئة
دليل المستخدم
100% ورق معاد تدويره
معالجة الكلس
إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
سهل التنظيف
الحجم والوزن
وزن أداة الكي
3.5
kg أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
40×45×33,3
cm أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
33×172×33
cm الوزن الإجمالي مع العلبة
5,47
kg
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* تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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