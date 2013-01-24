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PerfectCare Elite Plus

مكواة مولدة للبخار

GC9660/36
1 الجوائز
  • المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى
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    PerfectCare Elite Plus مكواة مولدة للبخار

    GC9660/36
    1 الجوائز

    المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى

    إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Elite Plus مكواة مولدة للبخار

    المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى

    إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات

    المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى

    إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Elite Plus مكواة مولدة للبخار

    المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى

    إن PerfectCare Elite Plus عبارة عن أقوى وأسرع مكواة مولّدة للبخار في العالم، مع مكواة خفيفة جدًا وبخار تلقائي وذكي لراحة قصوى. ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة وتتميّز بضمان عدم التسبب بحروق. إكتشف كلّ المميزات

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      المكواة الأسرع والأقوى* أصبحت أذكى

      مع بخار تلقائي وذكي

      • تعزيز بخار يصل إلى 520 غ
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
      • تقنية OptimalTEMP
      • بخار تلقائي وذكي
      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى قرص أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

      ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

      بخار تلقائي وذكي لكيّ أسهل وأسرع

      بخار تلقائي وذكي لكيّ أسهل وأسرع

      يعرف جهاز الاستشعار DynamiQ الذكي بالضبط عندما تتحرك المكواة وطريقة تحركها، فيوفّر بخارًا قويًا عند الحاجة إليه بالأكثر، لضمان كيّ أسهل ونتائج أسرع.

      مكواة بوزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      مكواة بوزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      تتميّز المكواة بوزن خفيف جدًا وهي مريحة عند حملها، لانزلاق سهل وللحدّ من ألم المعصم. وبفضل وزنها الخفيف جدًا فهي فعّالة وسهلة الاستخدام لكيّ الستائر والثياب المعلّقة بواسطة البخار العمودي.

      قاعدة مكواة T-ionicGlide، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      قاعدة مكواة T-ionicGlide، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها لأفضل أداء انزلاق ومقاومة قصوى للخدوش. فقاعدتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أصلب بمرتين من قاعدة الألمنيوم العادية، وينزلق غلافها المؤلف من 6 طبقات من التيتانيوم المطور بسهولة وبدون مجهود، للحصول على أسرع النتائج.

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات، لأداء يدوم طويلاً

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات، لأداء يدوم طويلاً

      تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة وإطالة فترة استخدامها، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يقوم نظام Easy De-Calc Plus الحصري الذي نقدّمه بجمع الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي ومؤشر صوتي ليعلمك عند الحاجة إلى إفراغ المكواة. وما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.

      قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

      قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

      يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      لتوفير استهلاك الطاقة وعدم المساومة على النتائج الممتازة نفسها. يخفّف وضع ECO استهلاك الطاقة، لكيّ الملابس التي تتطلّب كمية بخار أقل.

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، وهو يمنحك لغاية ساعتين من الاستخدام المتواصل. سيتم تذكيرك بواسطة المؤشر الضوئي عندما يصبح خزان المياه فارغًا، ويمكنك إعادة تعبئته بسهولة في أي وقت تحت الحنفية عبر باب التعبئة الكبير.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        جهاز استشعار البخار التلقائي
        نعم
        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        معالج التحكم الذكي
        نعم
        DynamiQ
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        ما يصل إلى 155  غ/د
        الطاقة
        2700 كحد أقصى  واط
        ضغط
        7,5 بار كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 520  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        سعة خزان الماء
        1800  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول الخرطوم
        1.7  أمتار
        تنبيه مستوى المياه المنخفض
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر صوتي
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy De-Calc Plus
        تذكير بإزالة الترسبات
        ضوء

      • التخزين

        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        31 x‏ 35 x ‏51  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        23,3 x‏ 28,5 x ‏45,3  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        7.3  كلغ
        وزن المكواة
        0،8  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        5.1  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        توفير استهلاك الطاقة*
        50  %
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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            الجوائز

            • معدل البخار (المعيار IEC60311) مقارنة بالمكاوي المولّدة للبخار العشر الأكثر مبيعًا، تم اختبارها في أبريل 2017.