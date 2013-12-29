HC5440/83
HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*
صُممت سلسلة أدوات قص الشعر 5000 لتدوم طويلاً، ولتقدم لك أداءً مميزًا. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشطين قابلين للتعديل للحية والشعر لتمنحك قصة سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة التي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات للحصول على متانة قصوى ومزيد من الثقة.*
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً.
قم بتدوير عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته، مع 23 إعداد طول تتراوح بين من 1 و23 ملم، وبفارق 1 ملم تحديدًا بين إعداد وآخر. يمكنك أيضًا الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 ملم.
استخدم أداة قص الشعر سلكيًا أو لاسلكيًا للاستمتاع بطاقة قصوى وحرية تامة، مع إمكانية استخدامها لاسلكيًا لمدة 75 دقيقة بعد عملية شحن لمدة 8 ساعات
ما عليك سوى الضغط لفتح الرأس القابل للفك وبالتالي تحرير الشفرات وتنظيفها بسرعة تامة.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم. قم بتسجيل أداة القص الخاصة بك على www.philips.com/5years للحصول على 3 سنوات إضافية على ضمان السنتين الثابت الذي تقدمه Philips، لتستمتع بالإجمال على ضمان عالمي لمدة 5 سنوات.
استخدم أداة قص الشعر من Philips لتحديد شكل لحيتك. فهي مزوّدة بـ 3 ملحقات للأمشاط مخصصة لتمنحك الشكل المثالي الذي تريده.
تأتي مع أداة قص الشعر حقيبة صلبة لمتانة قصوى، ولضمان الحفاظ على الأداة بحالة مثالية والاستفادة بالتالي من طاقة ودقة قصوى، بعد كل استخدام.
لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.
نظام الطاقة
التخزين
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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