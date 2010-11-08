HD4407/20
اكتشف النكهات الغنية
تتمتَّع هذه المشواة الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل درجة الحرارة العالية لألواح الشواء على حفظ كافة العصارات والنكهات داخل الطعام. ففي اللحظة التي يلامس فيها الطعام سطح الشواية، يبدأ في إصدار صوت أزيز واكتساب اللون البني الذهبي، ما يشكّل قشرة لذيذة تحافظ على كل الفوائد والنكهات في مكانها الصحيح.
نطاق حرارة واسع (من 70 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكوّن، ما يضمن لك نتائج مثالية لكل نوع طعام
سهلة التخزين بوضع عمودي؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.
قطع قابلة للغسل في الجلاية تسهّل التنظيف.
يمكن استخدام الشواية مع غلق الغطاء أو فتحه بالكامل، أو بوضع الجراتان، ما يتيح لك تحضير أطباق متنوعة. 1. الوضع المغلق يحفظ كامل النكهة وهو مثالي لشواء اللحوم والأسماك والخضار أو تحضير السندويتشات. 2. الوضع المفتوح بالكامل يشبه شواية الباربيكيو الصغيرة، وهو مثالي لشواء المائدة أو الطهي الممتع أو تسخين الطعام. 3. وضع الجراتان مناسب لإذابة الجبن على خبز التوست أو الخضار مثل الطماطم والكوسى.
الوضع المائل يسمح بتصريف الدهون الزائدة في صينية الدهون المرفقة، وهو صحي جدًا ومثالي للحوم والأطعمة التي تحتوي على دهون زائدة.
وضع شواية الشواء بالاتصال لتحضير وجبتك الخفيفة الصحية بسرعة.
يعمل السطح المانع للالتصاق على منع التصاق جزيئات الطعام.
وضع الفرن لطهي الأسماك والخضار والبيتزا.
وضع شواية المائدة للشواء على سطح شواء مزدوج.
تمكّن القوة العالية للجهاز لوح الشواء من التسخين بسرعة، والوصول إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة فائقة، ما يوفر عليك وقتًا كبيرًا. كما يعني أيضًا أن سطح الشواء يحافظ على حرارته عند وضع الطعام عليه لأن القوة العالية تضمن استعادة سريعة لدرجة الحرارة الصحيحة.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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